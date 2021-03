Torres anuncia una votación del PI para romper o no el gobierno de Sant Antoni

Torres comunicó recientemente esta intención al comité local de su partido. Su idea es que esta asamblea o jornada se convoque cuando las condiciones sanitarias lo permitan, coincidiendo con el ecuador de este mandato, entre «junio y julio». «Hay que dar explicaciones a la gente y analizarlo todo, tanto lo que se ha hecho como lo que está pendiente, también los problemas en Urbanismo, y evaluar si vamos bien o no», indica el también concejal de Obras, Movilidad, Transportes, Comercio y Plan Estratégico.

Tampoco descarta Torres la posibilidad de que su partido le pida la dimisión o que él optara por ello, en el caso de que el PI se inclinara por la continuidad del pacto tripartito de centro derecha». «No tengo ningún problema en marcharme a casa si siento que soy un estorbo, y que entre el siguiente de la lista», admite.

En una entrevista con este diario, Joan Torres (ver páginas 4 y 5) insiste una vez más en que el departamento de Urbanismo «sigue igual que atascado que en la pasada legislatura» y que las medidas adoptadas para contratar más personal «llegan tarde», al tiempo que expresa su malestar por «las excusas» que esgrime el PP sobre la herencia del pasado mandato, cuando precisamente fue el PI (en la coalición Proposta per Ibiza, como ahora, junto a Más Ibiza y Alternativa Insular) el que gestionó esta área, salvo los últimos cuatro meses cuando rompió el pacto del gobierno de centro izquierda. «Esto se tiene que acabar. Ya no cuela», sostiene Torres.

El «plantón» del PP

Al margen del «colapso» del departamento de Urbanismo, el primer teniente de alcalde reconoce, no obstante, que ahora «no se dan las condiciones» para romper el pacto de centro derecha, pero advierte : «Han pasado cosas que no me gustan». Acto seguido puntualiza que también cree que el PP y Ciudadanos tampoco deben estar de acuerdo en algunas acciones suyas. «Somos tres socios, y los tres son necesarios para este gobierno», indica.

Una de las cuestiones que asegura que le ha «dolido» tuvo lugar hace apenas unas semanas, en la presentación del proyecto de eliminación de las barreras arquitectónicas y mejora de la movilidad del barrio de ses Païsses. «Es un proyecto ambicioso que afecta a 13 calles y el PP no se presentó a la presentación, lo cual, la verdad, me sentó como una bofetada», admite Torres, que recuerda que Miguel Tur, del PP, es concejal de este barrio, pero no acudió. Sí lo hizo el otro edil de esta zona, José Ramón Martín, de Ciudadanos.

Joan Torres asegura que es el PP el que debe explicar los motivos del «plantón», pero piensa que se debe a «las presiones para que el proyecto no salga adelante» de una decena de vecinos que han de ceder parte de sus terrenos para ampliar las aceras. «No puede depender de diez afectados un proyecto de interés general que beneficiará a ses Païsses, y Can Bonet y Sol y Descanso en próximas fases. Creo que es difícil de justificar por parte del PP», subraya.

La junta de gobierno ya ha dado el visto bueno al convenio por el cual los propietarios pueden ceder voluntariamente un trozo de sus terrenos, en cualquier zona del municipio, para dotar las calles de aceras a cada lado con las dimensiones que marca la normativa. «No se trata de tumbar ninguna casa», puntualiza.

Dicho esto, el primer teniente de alcalde espera que el proyecto de ses Païsses salga adelante, pero agrega: «Si el día de la presentación el socio de gobierno no se presenta... ya veremos qué pasará».

«Los pactos no son eternos»

Asimismo, Torres indica que no tiene problemas personales con sus compañeros de gobierno, aunque apunta que «si ya es difícil en un mismo partido sacar proyectos adelante», en un gobierno «con tres patas es aún más complicado». «Los pactos no son eternos. Se ha de hacer un seguimiento y me he comprometido a ello con mi partido. Por culpa del covid no ha habido la interlocución necesaria».

En este sentido, el primer teniente de alcalde recuerda que a los seis meses del nuevo mandato, su partido le recriminaba «la falta de visibilidad» de la acción del PI en el equipo de gobierno y ahora «el tirón de orejas» es por «la falta de información de todo lo que se hace» en el Ayuntamiento. «Por ello, me he comprometido a dar toda esta información [a los militantes de su partido] y que al final si entienden que no vamos bien y que tenemos que hacer lo que sea, que lo digan», reitera Torres.