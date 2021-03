Romería libre de mascarillas

A falta de bares donde desayunar o tomarse el aperitivo, hartos de caminar medio asfixiados por las calles de Vila a causa de las mascarillas, aburridos tras dos meses de pseudoconfinamiento, los ibicencos se han comprado zapatillas de trekking y se han lanzado a la conquista de caminos ignotos para desfogarse libres de tapabocas y para poder admirar, extasiados, las bucólicas estampas que nos ofrece la primavera meteorológica, estornudo mediante porque la cantidad de polen que los pinos expanden en la atmósfera como si fuera la fiesta holi hindú (pero sólo con polvos amarillos) es inquietante para los alérgicos. «Desde hace unas semanas esto es una romería», detalla con sorna desde su mountain bike el responsable de comunicación de una entidad pública. Los caminos, como el carreró de Can Blai, recién liberado de matojos y que ese periodista acaba de recorrer hasta es Codolar en su bici, se llenan los fines de semana de excursionistas que le obligan a zigzaguear y estar extremadamente atento para no llevarse por delante un crío o un perro.

Porque se llenan de paseantes que avanzan ocupando todo el ancho del camino, emulando a los seis de ‘Reservoir dogs’, para mosqueo de los ciclistas que deben sortearlos, algunos ataviados con tantos accesorios que parece que corrieran la Titan Desert. «Los sábados y los domingos esto parece Vara de Rey a ciertas horas», cuenta el periodista Sebastián Candela, quien, pese a tanto trasiego, logra mantener el pulso cuando se dedica a su tarea favorita, fotografía aves y lagartijas (hasta 14 juntas) en ese entorno. Ese pulular de gente se ha salido de madre al abrir el carreró de Can Blai, donde a los excursionistas se han sumado recientemente ¡los esparragueros!, afirma Candela, vade retro, esos que caminan mirando de reojo los bordes de los caminos. Son multitud en esta época; en otras se dedican a los pebrassos.

De seis a 140 en tres horas

Para encontrar aparcamiento y no toparse con tanta gente que el excursionista se vea obligado a colocarse la mascarilla por ser imposible mantener la distancia de seguridad (como si se encontrara en la abarrotada calle Bartomeu Roselló) , nada mejor que llegar temprano a ses Salines. En su aparcamiento sólo hay seis coches y una moto a las 8.40 horas. Sesenta minutos después ya son 30 los vehículos. A mediodía, 140, y subiendo, visto el incesante tráfico que hay ya en la EI-900, que une el parque natural con el hipódromo. Junto al hostal Marisal, a dos pasos de la playa de ses Salines, la treintena de automóviles aparcados a las 9 horas se multiplican por tres 180 minutos después.

Y cuanta más densidad humana, menos flamencos. A primeras horas hay una decena que se deslizan sigilosos con la cabezota gacha en busca de jugosas artemias; sólo habrá un par a mediodía. A las ocho aún es posible ver xerraires en las orillas cercanas, o el cortejo de un par de tarros blancos que planean en vuelo rasante sobre los estanques. O una titina groga apostada en un tronco... acechada por un gato doméstico que camina entre la salicornia con felino desparpajo. A saber qué destrozos ha cometido ya.

Runners, ciclistas y personas que caminan rápido como Mariano Rajoy son la principal fauna humana a primeras horas de la mañana. También pasan por allí Marga, Paquita, Pepita y Toni, que van a su aire hacia ses Portes mientras mantienen una conversación muy animada. Toni confiesa que antes del confinamiento no paseaba tanto. «Yo siempre», replica una de las mujeres.

Lleno a mediodía

Son paseos que sirven de desahogo, momentos, quizás un par de horas a lo sumo, de libertad que saben a gloria y que despejan la mente tras tantas restricciones y prohibiciones: «Y hay que aprovechar que aún no ha llegado el verano», apunta Toni, cuando ses Salines es invadido por los turistas (ya veremos este). ¿Y por qué tan pronto, a las 8.45 horas? «Porque luego se llena esto, sobre todo a mediodía. Y mañana domingo, más».

El camino hacia la torre de ses Portes es un continuo ir y venir de ciclistas en mountain bike y de corredores con o sin perros, atados o desatados. Uno de los vigilantes del parque natural duda de que desde el lunes, cuando se vuelvan a abrir las terrazas de los bares, se reduzca el número de excursionistas: «Qué va, la gente ha descubierto el campo en esta pandemia. De aquí ya no los sacas ni con sacacorcho. El covid ha provocado un cambio de tendencias». Fuimos expulsados de las cafeterías y hemos encontrado consuelo en el campo, viene a decir. A su lado pasa una pareja que porta un senalló lleno de viandas, una botella de agua de plástico y mantas para sentarse donde instalen el pícnic.

Los perros, atados

A poca distancia del aparcamiento de ses Salines, el vigilante llama la atención a tres mujeres con extrema delicadeza: «Hola, ¿saben que los perros deben ir atados?». Ah, eh, uy, oh, pues no. Llevan tres desatados y uno de ellos, de espíritu perdiguero, lleva un rato apuntando con su hocico a un romero en flor. Algo ha visto escondido allí. El vigilante tiene trabajo. La mayoría van sueltos: sólo llevan correa algunos potencialmente peligrosos. No cuenta uno faldero y peludo que su ama porta en brazos.

Un Policía Local asegura que, de momento, no se han producido concentraciones exageradas de excursionistas, salvo, quizás, cuando se acondicionó al público el carreró de Can Blai, que une el antiguo Toro Mar con la pista que corre paralela al aeropuerto: «Afortunadamente, hay tantos caminos y tanto espacio que la gente se dispersa por todo el municipio. Y el comportamiento es muy bueno: si ven que vienen otras personas y van a estar apretados al cruzarse con ellas, se ponen la mascarilla. No ves, además, a grupos de más de seis personas». Es cierto, nunca hay más que en ‘Reservoir dogs’.

Se ve mucho chándal, muchas zapatillas deportivas o de montaña, gorras con viseras, leggings y mochilas camel. Es la primera vez que María, Laura y Marta recorren los 800 metros del carreró de Can Blai, de los que 400 estaban impracticables antes de que fuera desbrozado: «Por aquí no pasaba antes nadie, ni andando. De cap manera», se oye a un ciclista explicar a otro. Antes de la pandemia, las tres mujeres solían quedar para recorrer rutas de senderismo: «Ahora más», cuenta una de ellas. Les suele acompañar otra amiga con la que suelen quedar antes «porque tiene hijos». En cuanto llegan al camino que transcurre paralelo entre el aeropuerto y los olivos y viñas de Can Rich, echan a correr. De cara se encontrarán a otros runners y a varios pelotones. Sólo se escucha a las abejas zumbar, a las tórtolas gemir y, en toda la mañana, a un único avión de Iberia despegar.