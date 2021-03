Joan Torres Costa: «Muchas veces el PP cree que gobierna con mayoría absoluta»

Bueno, yo no lo entiendo así. Hay una realidad. Proposta per Ibiza gestionó Urbanismo la pasada legislatura, pero no puede ser que, dos años después, se siga diciendo que la culpa es de la herencia recibida. No conduce a nada. Esto se tiene que acabar. Ahora lo gestiona el PP y ya no vale poner excusas.

¿Se siente responsable de la situación actual del departamento de Urbanismo por la gestión que hizo su partido en el pasado mandato?

Me siento corresponsable, porque estoy cogobernando con el PP y Ciudadanos. No soy responsable de las áreas que no gestiono, sí corresponsable de todo lo que pasa en este Ayuntamiento en la medida que nos corresponde porque hay un pacto de gobierno de tres partidos. Aquí, en Sant Antoni, el PP no tiene mayoría absoluta y parece que algunos se creen que sí.

¿Quién se lo cree?

Hay gente [del PP] que se cree que gobierna con mayoría absoluta y que no aprobaría ni primero de Pacto. No estoy nada contento de que dos años después algunos sigan dando la culpa al anterior gobierno [por los problemas en Urbanismo]. Ya no cuela.

¿Falta diálogo?

No. Hace tiempo que se habla de que hay que mejorar el departamento de Urbanismo. Ya han pasado dos concejales del PP y sólo se produjeron pequeños cambios después de que lanzase públicamente algunas críticas. Sólo se ha incorporado una jurista, un aparejador y un inspector, pero también se fueron una arquitecta y una ingeniera. Y ya llevamos bastantes meses sin un arquitecto municipal. Se mantiene el mismo colapso, más o menos, que había al principio de este mandato. Llegamos tarde. Las bolsas para contratar personal deberían haberse tramitado cuando llegamos al gobierno. No se empezarán a sacar licencias hasta dentro de unos meses.

¿Por qué no se empezó antes pues? ¿No lo habían hablado?

Puedo ser partícipe de ello, pero las responsabilidades se dividieron por áreas y la de Urbanismo, aunque yo sea corresponsable, es responsabilidad directa del PP. Yo tengo otras. Tengo suficiente trabajo con lo mío para estar encima de los demás. Pero este asunto clama al cielo.

Las discrepancias entre los técnicos de Urbanismo y el secretario, como en los casos del Bam Bu Ku y ahora con las casa de madera de Can Germà, parecen constantes. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo cree usted que se puede resolver?

No lo sé. Ha habido varias ocasiones en las que el secretario ha discrepado de los informes de la jefa de Urbanismo. Es una realidad que no se debe esconder. Si hubiera un contacto más fluido a la hora de analizar temas delicados que son difíciles de resolver, estoy convencido de que mejoraría. No es de recibo que haya estas discrepancias, que crean mal ambiente en el Ayuntamiento. Esto ayuda también a que el departamento de Urbanismo no funcione de forma fluida. Con más dialogo y voluntad por parte de todos se podría solventar.

¿Usted confía en el trabajo del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa?

Se deberá analizar qué está pasando. Si no hay resultados o se entiende que no son los que debería obtener este departamento, se tendrán que poner algunas cosas sobre la mesa.

¿La dimisión del concejal?

Bueno, los tres socios de gobierno tenemos que sentarnos para decidir qué se debe hacer en el departamento de Urbanismo. No entro ahora en si la persona… hay un pacto de gobierno que divide el Ayuntamiento por áreas. El PP gestiona Urbanismo desde hace casi dos años. No funciona como querríamos. Es un hecho. No hemos hecho aún el análisis.

Insisto, ¿confía en el trabajo del concejal de Urbanismo?

De momento, la confianza en el pacto está como está. El departamento de Urbanismo está igual de atascado que hace dos años, las decisiones se adoptan tarde, ya llevamos dos concejales del PP en esta área… Próximamente pondremos el tema de Urbanismo sobre la mesa.

¿No lo está ya? Ya lleva un tiempo usted criticando públicamente la gestión de Urbanismo.

Sí, exactamente, no viene de ahora. Tampoco me gusta que la excusa sea la herencia recibida. Ha pasado un plazo más que suficiente para que funcione. ¿No funciona? Pues deberemos marcar un límite o un calendario y si no mejora la situación, habrá que tomar decisiones.

¿Una posible decisión puede ser que usted asuma la gestión de la concejalía de Urbanismo?

Ahora mismo no se contempla.

¿Usted se siente cómodo trabajando con este gobierno?

En general hay algunas discrepancias pero no hay problemas personales. Nosotros no somos el PP. Como decía antes, el PP muchas veces se piensa que gobierna con mayoría absoluta y no es así. Cuesta entenderlo, también le pasaba lo mismo al PSOE en la pasada legislatura. Es un mal de los partidos grandes. No tienen suficientemente en cuenta que sin estos partidos, dos ahora en Sant Antoni, no hay gobierno.

Nos acercamos al ecuador del mandato y no se sabe nada de los proyectos estrella: el plan de embellecimiento del casco antiguo, la reforma de la antigua sede del Ayuntamiento o el auditorio de la calle Cervantes.

Bueno, a ver; pactamos estos tres grandes proyectos y acordamos que se debían hacer uno detrás del otro. Primero el plan de embellecimiento, luego la reforma de la sede antigua del Ayuntamiento y, por último, el auditorio. Estos tres proyectos dependen también de Urbanismo. El arquitecto municipal que debía adaptar el pliego de condiciones encargado a una empresa externa para la licitación de la redacción del proyecto del plan de embellecimiento se marchó y quedó pendiente. Una ingeniera de nuestro departamento retomó este trabajo, que se añadía a toda la carga que ya tenemos. Ya se ha hecho y muy pronto se licitará. Pero seguimos sin arquitecto para la licitación de los otros dos proyectos. Está parado por el colapso que sufre Urbanismo. Además, los ingenieros de nuestro departamento tramitan también licencias de redes de agua, gas, electricidad y otros trámites que se llevan casi al día y corresponden a Urbanismo. Si no fuera así, el colapso sería aún peor.

El pleno del Ayuntamiento aprobó en mayo del año pasado instar al Consell a que regule la oferta de los beach clubs. ¿Se ha hecho alguna cosa?

No he sabido nada, el covid ha trastocado muchas cosas.

¿Pero no han recibido ni una respuesta del Consell a la propuesta acordada por el pleno?

No, que yo sepa, no.

¿Cree que hay voluntad política para hacerlo?

Creo que no ha respondido [el Consell], pero tengo que comprobarlo. Si es así, interpreto que es porque no hay voluntad política de hacerlo.

¿Y esto puede afectar al pacto de gobierno?

A ver… Esta propuesta parte del plan estratégico iniciado en el pasado mandato, que aparte de inversiones, contemplaba también el cambio de modelo turístico de Sant Antoni. El comité ciudadano acordó de forma unánime pedir esta regulación de los beach clubs. El Consell tiene la potestad de hacerlo, pero no lo ha hecho. Evidentemente, nosotros apostamos por esta regulación. El día que me digan que el Consell no quiere regularlo o se entienda que no tienen ninguna prisa, veremos qué podemos hacer

.¿Qué espera del nuevo conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, sobre el tráfico de ferris del puerto?

De momento ya ha hecho más que Marc Pons [el anterior conseller] porque me ha llamado para decirme que quiere trabajar al máximo para lograr un acuerdo. El anterior conseller dijo que nos llamaría y se ha ido y a nosotros no nos ha llamado. Cuando conozcamos la propuesta que plantee Ports de les Illes Balears veremos si es o no posible alcanzar un acuerdo.

¿Le convence la propuesta de reducir la eslora de los ferris?

Si por reducir la eslora se refiere a cambiar los antiguos barcos de 90 metros, que ya están en el fondo o retirados, por la serie nueva de 80 metros; es decir, rebajar 10 metros pero mantener el mismo tipo de ferris, será muy complicado llegar a un acuerdo. Nuestro partido ya tomó una decisión. El punto de partida es el acuerdo del pleno de Sant Antoni [prohibir el tráfico de ferris].

Este asunto, el futuro del puerto de Sant Antoni, ¿podría ser una moneda de cambio en una eventual negociación con el PSOE sobre una moción de censura en Sant Antoni?

No, no, no… Hay que desligar las cosas. Para hacer una moción como la que usted comenta se tiene que hacer una valoración de todo lo que ha pasado o las cosas previstas que no se han puesto en marcha. Esto es lo que haremos en el partido [ver página 3]. No se trata de cambiar nada. No sería bueno. Si no hay acuerdo, Ports de les Illes Balears deberá explicarlo muy bien. Toda la vida han dicho que escucharían a Sant Antoni aunque no conste por escrito. Le comenté al nuevo conseller si no ha llegado ya la hora de hacerlo: que los ayuntamientos tengan voz y voto. No sé en otros municipios, pero en Sant Antoni el puerto está integrado en el casco urbano y le afecta mucho (ruido, movilidad…).

No es lógico.Su partido ha incorporado a Antoni Roldán y a Paquita Ribas, exsocialistas que salieron por la puerta de atrás del PSOE e intentaron otros proyectos, fallidos, antes de aterrizar en el PI. ¿Qué buscan con estos perfiles?

En Mallorca siempre ha habido partidos regionalistas, pero nunca en Ibiza. Cuando empezamos con es Nou Partit decidimos apuntarnos a este proyecto de Balears [el del PI, Proposta per les Illes]. Por cierto, las comunidades autónomas que tienen más influencia política en España son las que cuentan con partidos propios…

Pero le pregunto por Roldán y Ribas. ¿Qué busca el PI?

No hemos llegado a la cota de implantación que queríamos en Ibiza. La pasada legislatura formamos una coalición (Proposta per Ibiza) con otros dos partidos [Más Ibiza, de Antoni Roldán, y Alternativa Insular, que es una escisión del PP de Sant Josep] para aumentar precisamente nuestra implantación. Más Ibiza ha aparcado su proyecto y gente de este partido se ha sumado al proyecto del PI. No ha sido el PI el que ha ido a buscarlos.

Sea como sea la forma como han llegado al PI, ¿cree que les beneficia?

Vamos a ver… Si yo manifiesto mi opinión personal… ya me gustaría que en todos los partidos se integrasen nuevos afiliados sin pasado en otros formaciones. Esto es lo que yo querría, pero la realidad es que no hemos sido capaces de echar raíces en otros municipios de la isla. Tendríamos un problema si estas personas actuasen con resentimiento hacia sus antiguos partidos porque, entonces, estaríamos muertos. El camino se demuestra andando. Espero que todas las personas que se sumen al PI y hayan estado en otros partidos, dejen su pasado aparcado y defiendan el proyecto del PI, que no va contra nadie y es centrado y moderado.