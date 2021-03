Lo imposible se hace realidad

El covid, aquella «gripecilla» que parecía lejana, que confiábamos en que no se extendiera más allá de China, Asia a lo sumo, no tardó en llegar a España y en cambiar radicalmente nuestras vidas. Hace justo un año, el Consejo de Ministros declaró el Estado de Alarma. Primero por dos semanas, pero tras varias prórrogas se extendió más de tres meses. Esta es la crónica de aquellos 100 largos días en las Pitiusas, cuando lo imposible se hizo realidad.

Día 1: sábado 14 de marzo | Comienza el Estado de Alarma

Ante el avance del coronavirus, el Consejo de Ministros acuerda decretar el Estado de Alarma durante 15 días. Se restringe la circulación de personas, que solo podrán salir de sus hogares por causas de fuerza mayor y en solitario, y manteniendo siempre una separación de al menos un metro con otros ciudadanos o trabajadores de los establecimientos autorizados a permanecer activos. El Ejecutivo cree que pronto se superarán los 10.000 contagios, que en la tercera ola se llegarán a doblar diariamente. Ya hay cerca de 300 muertos. La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el presidente del Consell, Vicent Marí, piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que restrinja los vuelos con Balears y más control en puerto y aeropuerto. Ni caso. Quedan clausurados pubs, discotecas y gimnasios (algunos no se enteran) de las islas. Además, bares y restaurantes deben reducir un tercio su aforo, si bien la orden del Govern quedará pronto superada al prohibirse todas esas actividades. El agua, el papel higiénico y el alcohol vuelan de los supermercados (donde hay colas monumentales para entrar) ante el miedo infundado al desabastecimiento. Tal es la avalancha que algunos súper se ven obligados a cerrar por falta de género, si bien los suministros son repuestos en poco tiempo y en ningún momento se llega al desabastecimiento. Ya se ven personas con mascarillas por la calle: son considerados raros e incluso hay responsables médicos que tachan su uso de exagerado.

Día 2: Domingo 15 de marzo | Confinamiento

Lo imposible ya es realidad. Las Pitiusas y toda España amanecen confinadas. Sólo se puede salir de casa para comprar comida o medicamentos. Las calles se vacían. Cierran todos los comercios que no son imprescindibles. Se registra el segundo positivo de coronavirus en Ibiza: es una joven residente en la isla que se contagió en Madrid. Su caso es leve. Can Misses decide reducir la actividad quirúrgica para dejar camas libres en caso de un incremento de enfermos de covid. Los vuelos se reducen al 50% y para viajar es preciso tener una justificación. Cierran los cines. Cierran los parques infantiles. Cierran los hoteles que acogen turistas del Imserso.

Día 3: lunes 16 de marzo | Sin clases

Ningún alumno de los centros educativos pitiusos, ni siquiera institutos o de la UIB, acuden a las clases. La suspensión está pensada, de momento, para dos semanas. Durará todo el curso y afectará a la Selectividad, que se retrasará y se deberá hacer en unas condiciones y ubicaciones especiales. Se desploman las reservas de cara al verano. La Semana Santa se da por perdida. Las discotecas se huelen ya que van a tener problemas en verano. Como medida de precaución, no se puede acudir directamente a los centros de salud: hay que pasar antes un triaje telefónico, que también se endurecerá con el tiempo. Prohibida la entrada en puertos pitiusos de cruceros o pasajes procedentes de Italia. Cáritas decide dar desayunos y cenas to take away: los usuarios ya no los pueden consumir en sus comedores.

Día 4: martes 17 de marzo | Primer caso grave

El Gobierno cierra las fronteras terrestres, pero desoye la petición de Balears de que haga lo mismo con los aeropuertos, que como el de Ibiza están semivacíos y con la mayor parte de los negocios cerrados. Se suceden las denuncias contra personas que incumplen el confinamiento. Francesc Albertí, portavoz del comité balear de gestión de enfermedades infecciosas, asegura que la Comunitat dispone de suficiente material sanitario para afrontar esta crisis. Se confirman ocho nuevos casos, de los que uno es «estable dentro de la gravedad», el primero en la pandemia, que es hospitalizado junto a otros dos.

Día 5: miércoles 18 de marzo | Primer caso en una residencia

Un usuario de la residencia Can Blai es ingresado por covid en el hospital. Se realizan pruebas a todo el personal. La Federación Hotelera pitiusa anuncia el cierre de toda su planta ante la limitación del acceso a la isla por vía aérea y marítima, pues al fin el Ministerio de Transportes decide el cierre de esas infraestructuras (por mar sólo se permite el desembarco de mercancías), tal como pidió Armengol cuatro días antes, y sólo permite salir de las islas con causa justificada. Los vuelos se reducen al mínimo: tres semanales con Madrid, uno a Barcelona y uno diario a Mallorca. Aunque la medida afecta también a los vuelos privados, estos se multiplican exponencialmente: de uno o dos diarios antes de la pandemia, hasta a 14 diarios. Empresas y sindicatos respiran tranquilos tras saber que el Gobierno flexibiliza los trámites para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que podrán tener el visto bueno del Govern en sólo cuatro días, vía exprés: el objetivo es evitar un aluvión de despidos. Los pitiusos hacen acopio de mascarillas, geles hidroalcohólicos (de ambos hay escasez y tienen precios elevados; hasta Marí Mayans pone a disposición del Gobierno su stock de alcohol), termómetros, paracetamol (no se aconseja en ese momento usar ibuprofeno), vitaminas y guantes. Si dos días antes Albertí decía que hay material suficiente sanitario, médicos y enfermeras de Ibiza denuncian que se han tenido que comprar sus propias mascarillas y algunos se replantean reutilizar los EPI (equipos de protección individual). La gerente del Área de Salud, Carmen Santos, lo negará dos semanas más tarde: «En ningún momento hemos estado desabastecidos de material de protección».

Día 6: Jueves 19 de marzo | Controles en las carreteras

Se conocen los primeros casos de ibicencos a los que la pandemia ha sorprendido en el extranjero (Perú, Indonesia, Argentina) y tienen problemas para regresar. Los servicios de limpieza de los consistorios dedican buena parte de su tiempo a desinfectar las zonas más transitadas. Los agricultores deciden sembrar como si no hubiera coronavirus. No saben quién les comprará, pues sus principales clientes, además de los particulares, son los hoteles. La apuesta les saldrá bien. Los productores ecológicos aseguran que no dan abasto, bien porque se busca producto más sano y cercano, bien por la solidaridad de los ibicencos. El teletrabajo se extiende tanto al ámbito de la empresa privada como a las instituciones públicas: ya es el método empleado por el 13% de la plantilla del Consell de Ibiza y el 90% de la de Formentera. Aumentan los controles de la Guardia Civil en las carreteras para evitar que se trasladen ciudadanos que deberían estar confinados. Hay tan poco movimiento por carretera que la venta de combustible cae un 70%. Se pone en marcha una ambulancia para atender específicamente casos sospechosos de covid.

Día 7: viernes 20 de marzo | Aluvión de ERTE

Tal como se preveía desde que el Gobierno dio el visto bueno a su flexibilización y el Govern dijo que los supervisaría con mucha rapidez, se produce un aluvión de ERTE. La construcción sigue activa y cientos de trabajadores aguardan aún en las rotondas que alguien los lleve a las obras, lo cual es un problema porque sólo se permite que vaya en el interior del vehículo una persona además del conductor. Los arquitectos piden que se paralicen las obras. Por miedo al desabastecimiento, las ventas en los supermercados superan las de Navidad. Una cadena renuncia al reparto a domicilio porque no puede atender tanta demanda. Aún se puede entrar en esas superficies sin mascarilla, que algunos cosen de manera altruista en sus casas dada la escasez. Ibiza ya suma 19 contagios, tres de ellos de sanitarios. Hay un enfermo crítico en la UCI, que duplica su capacidad para atender a este tipo de pacientes. Queda cancelada la Semana Santa: no habrá procesiones. Un centenar de multados en una semana por saltarse el confinamiento, uno de ellos por toser sin taparse la boca. Cuatro días más tarde ya serán 300 los sancionados.

Día 8: Sábado 21 de marzo | Sin datos fiables

Francesc Albertí admite que Salud carece de datos fiables de cuántos casos hay de coronavirus porque a quienes presentan síntomas se les da un diagnóstico de posible covid, pero sin practicar pruebas para constatarlo. Ante las restricciones, bares, comercios, carnicerías y restaurantes aceleran su conversión digital en cuestión de una semana y ofrecen servicio on line. Frutas, verduras, chuletas de cordero, vermús o tapas, de todo se reparte a domicilio. Los consistorios ya estudian reducir la carga tributaria, como el pago de la zona azul (Ibiza y Santa Eulària), tasas, cánones, incluso el IBI. Catorce personas en riesgo de exclusión social o sin techo estrenan el nuevo albergue provisional.

Día 9: Domingo 22 de marzo | Primer fallecido

Salud notifica la primera muerte en Ibiza por covid: tenía 85 años y dolencias previas (cardiopatía y EPOC). Llevaba ingresado desde el 14 de marzo. Ya hay cuatro pacientes en la UCI. Se multiplican los aplausos a las 20 horas. La presidenta balear pide al Gobierno que rompa las reglas del gasto público, es decir, que permita a los consistorios hacer uso del dinero que tienen aburrido en los bancos y que sólo pueden destinar a las llamadas inversiones financieramente sostenibles. Pedro Sánchez alarga el Estado de Alarma otros 15 días, hasta el 11 de abril. De 15 en 15 llegaremos hasta la tercera semana de junio.

Día 10: lunes 23 de marzo | Siete en la UCI

La enfermedad sigue extendiéndose y cada vez hay más contagiados en la UCI: siete ya. Se confirman dos nuevos casos en la residencia de Can Blai, y uno en la de Cas Serres, todos ellos ingresados en el hospital. El Govern empieza a informar a los trabajadores de que, en el Estado de Alarma, no les pueden despedir, tienen derecho a una prestación por desempleo y no les pueden modificar las vacaciones sin pactarlo. Los sindicatos reciben decenas de llamadas angustiosas de trabajadores que temen por su futuro laboral, entre ellos muchos fijos-discontinuos que habían llegado a la isla pocos días antes del confinamiento y que, de momento, no pueden acogerse a un ERTE... Lo cual se resolverá en un par de días, cuando el Govern amplíe a ese colectivo la aplicación de esos expedientes de empleo. Formentera lleva dos semanas sin mascarillas ni guantes. Se cancela la feria Ibiza Medieval. Se suceden las quejas por la devolución de los billetes de avión adquiridos antes del estado de alarma.

Día 11: martes 24 de marzo | Todo por Zoom

Se instauran las videoconferencias, tanto en las empresas como en la política. Consell y ayuntamientos celebran plenos o trabajan Zoom o Skype mediante. Varios particulares inician campañas de crowdfunding para adquirir comida para los necesitados, como Marco Martín, o para comprar material para centros sanitarios y residencias, como el proyecto impulsado por Sonia Riera y Sara Barbado. Diario de Ibiza premiará más adelante a todos ellos.

Día 12: Miércoles 25 de marzo | Preparan un hotel mecalizado

El Ib-Salut prepara un hotel medicalizado para atender pacientes con coronavirus leves o asintomáticos, uno de los cuatro que habrá en Balears y que acogerán enfermos si los centros sanitarios necesitan refuerzo. Lo necesitarán. Además, cinco hoteles pitiusos son autorizados a alojar al personal que trabaje en servicios esenciales y transporte de suministros, especialmente médicos y fuerzas de seguridad. Todos los demás alojamientos deben cerrar desde este día. Aplazada la Selectividad al mes de julio. Sant Antoni, Sant Josep, Santa Eulària y Formentera empiezan a usar drones para controlar desde el aire el confinamiento.

Día 13: jueves 26 de marzo | Primera alta de una hospitalizada

Una enferma de coronavirus hospitalizada días antes se convierte en la primera a la que se da el alta en Ibiza. Estaba ingresada en la Policlínica. Nuevo positivo en la residencia Can Blai.

Día 14: Viernes 27 de marzo | 7.000 pitiusos en ERTE

En sólo dos semanas, los ERTE ya afectan a 7.000 trabajadores pitiusos. 800 empresas ya han presentado los expedientes correspondientes. La Pimeef pide a los dueños de locales que condonen o bajen alquileres: muchos hacen caso, otros no y provocan decenas de cierres.

Día 15: sábado 28 de marzo | Ocupadas el 27% de las camas covid de Ibiza

Ya están ocupadas el 27,6% de las camas covid de Ibiza y hay 15 pacientes en la UCI. Se habilita en Can Misses un punto de recogida de pruebas para detectar el coronavirus. El Gobierno permite enterrar o incinerar cadáveres sin esperar a que se cumpla el plazo de 24 horas desde el fallecimiento.

Día 16: domingo 29 de marzo | Los dos primeros casos en Formentera

Formentera deja de ser la única isla española sin coronavirus: se detectan dos casos, uno de ellos grave, que es trasladado a la UCI de Can Misses: «Nos hemos estado preparando para esto», dice la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer. El Gobierno central decide finalmente que también se detengan la construcción y la industria.

Día 17: lunes 30 de marzo | Prohibidos los velatorios

Suma y sigue, el círculo de medidas se estrecha y apenas queda ya un atisbo de libre albedrío. Ahora se prohíben los velatorios. En el hospital confían en extubar a dos pacientes de la UCI (donde hay 15 afectados) dada su mejoría. Los facultativos siguen denunciando la falta de material de seguridad o de «dudosa calidad» y que algunos aún usan «bolsas de basura y gorros de papel» para protegerse.

Día 18: martes 31 de marzo | Primer curado

Acaba el mes con el primer paciente de coronavirus curado y con la retirada de la respiración asistida a otros tres enfermos ingresados en la UCI. Se dobla el número de positivos en residencias de la isla: de cinco pasan a 10.