Tres semanas para enamorarse y perder todo el dinero con la estafa del ‘lover boy’ en Ibiza

Una mujer ha denunciado en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ibiza una estafa por internet a través de la cual le han robado 26.400 euros. Los expertos llaman a esta modalidad lover boy. Los delitos perpetrados a través de internet van en aumento, pero este tipo de estafa no es tan común. En Ibiza se han denunciado tres o cuatro casos en los últimos años, según fuentes policiales. Sin embargo, podrían ser más, pues no todos los casos se denuncian, lo cual ayuda a perpetuar el timo. Para denunciar y contar esto es necesario armarse de valor. No tiene que ser fácil asumir un engaño de este tipo.

En este caso, la víctima decidió denunciar y relatar su historia a Diario de Ibiza porque considera que «algo así se tiene que contar». «Que se sepa que estas cosas pasan», afirma. Desde la aplicación Tinder un hombre contacta con ella y le pide su número de teléfono, para conocerse mejor gracias a la instantaneidad (y exigencia) de los mensajes de Whatsapp. Y ella accede. Fueron suficientes tres semanas para enamorarse y perder todo su dinero, entregado en varias transferencias a quien ella pensaba que era su amor, con quien iniciaría una nueva vida en Ibiza. Ella, con sus dos hijos pequeños, y él.

Resultó ser, según todos los indicios, una banda de Costa de Marfil que se dedica al feo negocio de crear identidades falsas usurpando fotos de otra persona. En este caso utilizaron las que tiene colgadas en Instagram un actor y cantante mexicano que al parecer vive en Miami y que no se ha enterado de nada de todo esto pese a que ella, la víctima, ya le ha enviado un mensaje. «Alguien así recibirá tantos mensajes que no lo habrá visto», piensa ella.

Timando desde la distancia

Es inevitable imaginarles trabajar, en Costa de Marfil, eligiendo perfiles de potenciales víctimas y empezando otra faena, otro expediente, y desplegar de nuevo el catálogo de técnicas de enamoramiento a distancia. El objetivo es engañar a mujeres a través de la red y robarles todo el dinero posible.

La víctima, que tiene 46 años, confía en esta persona, que para presentarse envía fotos en forma de un actor mexicano bronceado. Él le cuenta que es un militar francés en misión en Costa de Marfil, y que después de haberla conocido se quiere ir a vivir con ella, y sus dos hijos, a Ibiza. «Iba a empezar una vida conmigo y mis hijos pequeños, pero, ahora, a ver cómo se lo explico yo a mis hijos, cómo les digo que todo fue un engaño, y que estoy arruinada porque me han quitado todo el dinero», cuenta la mujer.

Él dice que por la misión militar en la que participa en Costa de Marfil le van a pagar 300.000 euros, y que, después, cuando acabe el trabajo, se mudará a la isla. Ella le cree y él, o la banda de delincuentes de Costa de Marfil, en muy poco tiempo, con engaños, le van sacando dinero. Ella se lo va entregando hasta quedarse sin nada. Después pide más a sus padres, que comprenden pronto el engaño, le advierten, y no le prestan lo que pide.

«Mi familia, en ‘shock’»

«Mi familia está en shock por todo esto y mi exmarido me está ayudando», relata la víctima, que está en tratamiento psicológico. Todo esto le ocurrió, destaca ella, después de haber estado hospitalizada, en estado grave, por covid-19, afectada por una neumonía. «Me han quedado secuelas que aún perduran y que me han afectado neurológicamente, y creo que eso me hizo no darme cuenta de lo que estaba pasando y caer en el engaño», piensa.

Las conversaciones con el estafador, o estafadores, siempre son por escrito, por Whatsapp. Es posible que él, o ellos, utilicen un traductor de los muchos que hay en la red, dice la mujer. «Se nota en la redacción de las frases, que están llenas de errores».

A los pocos días de conocerse, él le pide dinero, 300 euros, porque en su cuartel de Costa de Marfil se ha caído la red y lo necesita para seguir manteniendo el contacto con ella

Sólo llegan a hablar una vez. A los pocos días de conocerse, él le pide dinero, 300 euros, porque en su cuartel de Costa de Marfil se ha caído la red y lo necesita para seguir manteniendo el contacto con ella. Para entonces él ya se ha ganado su confianza: le envía muchas fotos (las del actor mexicano) y muchos mensajes constantemente, a lo largo de todo el día. Ella le manda los 300 euros. Más adelante, otros 3.400 para que sus superiores le permitan viajar a Francia y tramitar su jubilación. Tres días después, 12.700, porque los necesita para pagar un vuelo privado a Francia. Así continúan los engaños hasta sumar 26.400 euros.

Pero él necesita más. Para reforzar el engaño envía a la mujer una captura de pantalla de una cuenta bancaria a su (falso) nombre con más de 1.200.000 euros, y le pide 27.362 para poder desbloquear todo ese dinero. Ella ya no tiene más, pero se lo pide a sus padres. Finalmente, asume que ha sido estafada.

«Sigo en contacto con él con el fin de negociar la devolución del dinero, o al menos una parte», dice ahora la mujer, que intenta recuperarse de un engaño doloroso. Ellos han borrado todo rastro en Tinder, pero quedan todos los mensajes y las fotos de Whatsapp. Todo esta en manos de la Policía Nacional de Ibiza, muy lejos de Costa de Marfil.