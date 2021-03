Primeros siete días sin muertes de covid en Ibiza y Formentera desde diciembre

Además, en la última jornada los casos activos de covid bajaron por debajo de los 200, situación que no se daba desde hace siete meses, cuando en la isla estaba todo abierto. Las Pitiusas registran 186 contagiados (uno de ellos en Formentera) después de una jornada en la que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses detectó cuatro contagios de coronavirus, todos ellos en Ibiza, y los médicos dieron 26 altas.

Los enfermos de las Pitiusas hospitalizados se redujeron un 13% en un único día: de 46 el jueves a 40 ayer. Además, por primera vez en la última semana también disminuyeron los contagiados en estado crítico. En el Hospital Can Misses hay 23 ingresados en la planta F de Medicina Interna, la única planta Covid activa en estos momentos, y once en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario cuenta con un positivo ingresado en planta. A estos 35 enfermos de covid ingresados en Ibiza hay que sumar los cinco que permanecen aún en el Hospital Son Espases, en Mallorca, a donde se les envió hace unas semanas, en pleno pico de la tercera ola, cuando el hospital público de Ibiza no podía asumir más pacientes contagiados. Uno de estos cinco pacientes está todavía en la UCI mallorquina mientras que a los cuatro restantes se les ha trasladado ya a planta.

Los hospitalizados suponen en estos momentos el 21% del total de casos de coronavirus de las Pitiusas, seis puntos por encima de hace una semana, cuando los ingresados eran el 15%, lo que pone de manifiesto el largo tiempo que tardan los enfermos graves en recuperarse.

En sus propios domicilios, con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria, se encuentran 146 personas, una de ellas en Formentera. Se trata de la única enferma de covid que queda ahora mismo en la isla después de que ayer se diera el alta a un paciente que estaba hospitalizado, según el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

La única nota negativa de la última jornada fue el incremento, de nuevo, del número de profesionales sanitarios apartados de sus funciones ante la sospecha de haber contraído el virus. Son once, prácticamente el doble que el día anterior, cuando esta cifra era de seis. Tres de estos once tienen un positivo confirmado de coronavirus, dos menos que en el recuento del jueves.