El Ayuntamiento de Ibiza abre este lunes el plazo para inscribir a los niños de 0 a 3 años en las escoletes de Can Cantó y Vila. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 31 de marzo por vía telemática en https://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/proces_dadmissio_2021-2022/ utilizando el usuario GestIB, CAIB o Cl@ve pin. Si no se dispone de ningún sistema de autenticación se tiene que pedir cita previa a la Sede Electrónica del Ayuntamiento con el DNI y el número de teléfono móvil para asistir de forma presencial a la escoleta de Can Cantó.