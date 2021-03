Can Vacunas, club social en Ibiza

Margarita llega a la sala de espera de una consulta de enfermería del centro de salud Can Misses. Nonagenaria, le toca vacunarse. Antes de sentarse en una de las sillas no precintadas para garantizar la distancia de seguridad, achina los ojos y contempla a la mujer, también de más de 90 años, sentada justo enfrente, al otro lado del pasillo, que la mira, intrigada. Margarita se baja un poco la mascarilla. Y entonces se hace la luz. «¡Aaaah!», dice la mujer. Ambas, sin soltar sus bolsos, se levantan mientras la hija de una y la nieta de la otra impiden que se acerquen más de la cuenta. Hace más de un año que no se veían. Desconocen sus nombres, pero antes de la pandemia hacían su xerradeta diaria cuando se encontraban en el súper, en el mercado, en la farmacia, dando un paseíto por el barrio… La alegría del reencuentro se nota en las arruguitas extras que se les marcan alrededor de los ojos.

Se ponen al día. Una dice que está bastante más sorda que hace un año. La otra se queja de que ya no es capaz de enhebrar la aguja de la máquina de coser sin ayuda. Una explica que se ha sacado una silla a la terraza, donde pasa las horas observando la calle. La otra está convencida de que ha dado la vuelta a España sin salir de su casa (pasillo arriba-pasillo abajo) para que no se le atrofiaran las piernas. Una lleva más de un año sin ver a los nietos que viven fuera. La otra ha aprendido ¡a sus años!, a hacer videollamadas. Las dos comentan el cerrojazo férreo al que las han sometido sus familias, preocupadas porque, a una edad tan avanzada, se contagiaran del covid.

«Boixa! Boixa!», clama un hombre, sentado a unos metros, mirando a una mujer que acaba de llegar de bracete de su hija. «¡Ay!», responde la señora, visiblemente emocionada. Quien la llama es su hermano, al que no ve desde antes del confinamiento. No llegan a abrazarse, pero se cogen de los codos, se miran a los ojos y se ríen. «Estás más viejo», le dice ella. «Claro, no como tú, que eres una cría», le responde él. Por como explotan las carcajadas se nota que la broma tiene casi tantos años como ellos. Él ya se ha puesto la vacuna y, junto a su hijo, aguarda los quince minutos de rigor en la sala de espera del centro de salud. Por si la dosis recién inoculada da reacción. «Te espero», le dice él cuando la enfermera llama a su hermana.

Algo parecido les ocurre a Margarita y a su amiga reencontrada. Los quince minutos se les quedan muy cortos para todo lo que tienen que contarse. Lo que quieren contarse, más bien. Ambas estan felices. Para las dos es la primera vez, en este año pandémico, en el que pueden hablar con alguien de su edad. Con sus mismos problemas y preocupaciones, con un pasado parecido, con un sentido del humor similar. Con alguien que de verdad sienten que les entiende. Las dos critican a los jóvenes, bueno, a sus jóvenes, esos «pesados» que no hacen más que repetirles que no salgan mucho, que vayan siempre con la mascarilla, que usen el gel hidroalcohólico… Esos que les dejan la compra en el felpudo y que apenas pasan ya del umbral de sus casas por temor a llevarles el covid en una visita. Antes de despedirse, no sin pena y hasta resistiéndose a abandonar ese improvisado club social en la sala de espera de las vacunas, Margarita repite lo que lleva diciendo desde que el Gobierno decretó el primer confinamiento: «El virus no sé si nos matará, pero la pena...».