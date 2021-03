Visita a Ibiza de Armengol: Restricciones vendo...

Cuando la coordinadora del centro de salud, María Martín Rabadán, se dio cuenta de la situación, salvó la marabunta humana para abrir todas y cada una de las puertas y ventanas que encontró a su paso. Todo para tratar de minimizar aquel aquelarre coronavírico auspiciado, precisamente, por quienes llevan meses repitiendo el mantra (y la obligación) de la distancia social, de primar los espacios abiertos o de no juntarse con no convivientes... Restricciones vendo, que para mí no tengo.

La distancia sí la mantuvo la presidenta con los cuatro representantes de Useiri (colectivo de sanitarios que reivindica la equiparación salarial con Canarias) que la recibieron en la puerta del hospital. Dándole la espalda, con pancartas en las que se podia leer «Indemninzación por residencia ¡Ya!» y «No nos vamos, nos echan» y unas medallas a la espalda.

"Nos parece una vergüenza que nos den medallitas y que no se nos pague una indemnización por residencia, mientras ellos cobran 1.500 euros mensuales por ese motivo"

«Nos parece una vergüenza que nos den medallitas y que no se nos pague una indemnización por residencia, mientras ellos cobran 1.500 euros mensuales por ese motivo», indicó María Fernández, portavoz del grupo de sanitarios, a los que la llegada de la presidenta pilló tan desprevenidos que no tuvieron tiempo de acompañar su protesta con ‘El vals del obrero’, de Ska-P. «No queremos una migaja, un plus por covid. El coronavirus es nuestro trabajo. Queremos algo digno para que nos podamos quedar en la isla», continuó.

Ellos le dieron la espalda a la presidenta y ésta se la dio a ellos. Cruzó como una exhalación los escasos metros que separaban el coche oficial del umbral del edificio, donde ya la esperaban la consellera de Salud, el director del Ib-Salut, Juli Fuster, y la gerente de Can Misses, Carmen Santos. A la comitiva se unieron más tarde el presidente del Consell, la consellera insular de Bienestar Social, el conseller balear de Movilidad y el alcalde de Vila.

Mucho más gracia que la protesta le hizo a la presidenta que le preguntaran por los cargos de la conselleria que se vacunaron el primer día de la campaña (el coordinador de vacunación, el ya defenestrado por la puerta de atrás, Carlos Villafáfila, y la directora insular de Mayores de Mallorca, Sofía Alonso). A Fuster, que no perdía ripio de las preguntas, se le escapó la risa, lo mismo que a Armengol. Incluso cruzaron miradas que venían a decir «ya están otra vez estos periodistas pesados con el temita de las vacunaciones» antes de contestar: «En Baleares no se ha vacunado nadie por ser cargo político o de un partido».