«De lo que no se habla no existe... La tarea de los medios de comunicación es vital, porque para combatir esta lacra social que es la violencia de género lo primero que hay que hacer es reconocerla y para eso es imprescindible mirarla, que no verla, escucharla, que no oírla, y, sobre todo, hablar de ello». Con esta reflexión de la consellera de Bienestar Social de Ibiza, Carolina Escandell, arrancó ayer en el Club Diario la mesa redonda sobre ‘Violencia de género y medios de comunicación’ organizada por Diario de Ibiza y la Oficina de la Dona.

Tras la intervención de Escandell, que presentó el evento, retransmitido en directo a través de la web de Diario de Ibiza, la moderadora, la periodista Cristina Ruiz, planteó a los ponentes la primera pregunta: «¿Cómo ha evolucionado el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación?». En opinión de la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín, hay que ser «muy autocríticos» porque en los últimos años se ha avanzado en este aspecto, pero no lo suficiente. «Es raro ya, por ejemplo, que los medios hablen de crimen pasional, pero queda mucho por recorrer. La autocrítica deber ser nuestra compañera permanente porque metemos la pata muchas veces», subrayó. También hizo hincapié en que es fundamental «la formación permanente en la redacción para tratar este tipo de información». «Hay que trabajar en ello a diario porque es muy fácil retroceder», advirtió.

« Los medios no solo tienen que informar, también tienen que sembrar conciencia» PILAR RUIZ COSTA - ESCRITORA

« Es importante aplicar la ética periodística y evitar dañar a las supervivientes» ELENA GREGORI - DELEGADA DE IB3 EN IBIZA

« Hay que informar con rigor, proporcionalidad, contrastando fuentes y siendo ponderados» AGUSTÍ SINTES - DIRECTOR PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENtERA

«Discrepo un poco de lo que comentas. Yo pienso que la violencia de género merece un tratamiento informativo similar al que se da a otros temas y acorde con la relevancia de cada caso. Es decir, hay que informar con rigor y contrastar con las fuentes», replicó el director de Periódico de Ibiza y Formentera, Agustí Sintes. La delegada de IB3 en Ibiza, Elena Gregori, dejó claro que no comparte la opinión de Sintes:«Una noticia sobre violencia de género no se debe tratar como una información cualquiera, hay que abordarla con una sensibilidad especial porque hay personas vulnerables a las que se les puede hacer daño». Coincidió con la directora de Diario de Ibiza en que, aunque ahora hay más información y de más calidad sobre este problema social, no hay que «perder la autocrítica» porque «queda mucho por hacer».

« Tenemos que ser autocríticos. No se ha avanzado suficiente en el tratamiento de la violencia de género» CRISTINA MARTÍN - DIRECTORA DIARIO DE IBIZA

La escritora y colaboradora de Diario de Ibiza Pilar Ruiz Costa, consciente de que una imagen vale más que mil palabras, optó por ilustrar su opinión con la proyección de decenas de titulares que dejaron en evidencia que a los medios de comunicación todavía nos queda «mucho por cambiar» en este terreno. «En muchos titulares la mujer ‘muere’ o ‘pierde la vida a manos de su pareja’, pocas veces se dice que ha sido ‘asesinada’. En el caso de los hombres, sin embargo, sí se emplea este término», criticó Ruiz, que también puso ejemplos de «titulares alarmistas que banalizan el crimen, o que dan a entender que la culpa es de la mujer» y mostró otros que «blanquean al maltratador» o no llaman por su nombre a las violaciones y agresiones sexuales.

El debate se centró entonces en los retos que tienen por delante los medios de comunicación. Para Cristina Martín lo más importante es «concienciar y sensibilizar a la población y dar visibilidad» a este problema estructural de la sociedad durante todo el año, no solo en las fechas señaladas. Para ello, explicó, «es importante hablar con expertos, como psicólogos, que expliquen, entre otras cosas, por qué una víctima no es capaz de salir del círculo de la violencia». También salió al paso de las declaraciones previas de Sintes y subrayó que «la violencia no es un suceso, no es un hecho fortuito como un accidente de tráfico o un incendio» y que por eso es importante sacarlo de esa sección, como se hizo en su momento con la información que tenía que ver con el terrorismo de ETA. Cuando, para rebatir esta afirmación, el director de Periódico de Ibiza y Formentera sacó a colación el caso del hombre con discapacidad torturado en Manacor, que ha aparecido en Sucesos, Martín respondió con cifras. «Si tuviéramos al año 60 casos de agresiones a personas con discapacidad, que es la media de las mujeres asesinadas por sus parejas, entonces tendríamos que replantear el tratamiento que damos a esta información», arguyó. Gregori puso sobre las mesa más cifras que demuestran que la violencia de género es un problema estructural: «Cada día en Balears se presentan quince denuncias por violencia de género». Como retos, remarcó la necesidad de formar a las redacciones y de no emplear eufemismos a la hora de hablar de este asunto. «Romper con la causa-efecto en la que la víctima aparece como culpable» es otro de los retos para Pilar Ruiz.

En opinión de Sintes lo esencial es «informar con rigor, con proporcionalidad, con la mayor exhaustividad, contrastando con las fuentes y siendo ponderados y responsables socialmente» «La función de un medio es informar», sentenció. Este comentario fue rebatido inmediatamente por Cristina Martín y Pilar Ruiz. «Si los periodistas se limitan a informar se está desaprovechando la oportunidad que ofrecen los medios de sembrar conciencia», señaló Ruiz, que insistió en que éstos «no pueden ser imparciales» en el tratamiento de la violencia de género.

Uno de los temas que se abordó es la importancia de formar a las redacciones para tratar la información sobre violencia machista

Fue entonces cuando Cristina Ruiz sacó a colación el tema de la prevención. «Hay que hacer un esfuerzo extra, recurrir a fuentes especializadas para poner en contexto la información y llegar al fondo del asunto. Nos tenemos que desvivir por ello», señaló Gregori, que también hizo referencia al lenguaje que se emplea al abordar la violencia machista. «Es muy importante evitar tópicos, estereotipos y clichés al contar una historia y evitar el lenguaje sexista», remarcó.

Pilar Ruiz opinó que «se ha avanzado algún pasito en prevención» y resaltó la importancia de «concienciar al entorno» de las mujeres que son víctimas de violencia machista. En ese sentido, también se expresó la directora de Diario de Ibiza, destacando la importancia de mostrar testimonios de mujeres que han sufrido violencia de género y la han superado. «Una de las funciones de los medios es dar referentes a la sociedad y contar historias de mujeres, como Pilar (Ruiz), que han salido de este infierno, porque dan mucha luz y esperanza», afirmó.

Llegado el momento de las conclusiones Martín insistió en la responsabilidad de los medios de sensibilizar y concienciar y recomendó los dos artículos de Pilar Ruiz publicados en Diario de Ibiza ‘Los años que no existieron’ y ‘Los asuntos pendientes’. «Los medios de comunicación tenemos un papel muy importante con la problemática de violencia de género pero no podemos hacerlo solos», concluyó Sintes. Por su parte, Gregori subrayó la importancia de «aplicar la ética periodística» y Pilar Ruiz lanzó una petición a los medios: «Les pediría que midan y cuiden cada palabra y que llamen a cada cosa por su nombre».