El edil de Ciudadanos de Sant Antoni no garantiza que el pacto con el PP llegue hasta el final

El segundo teniente de alcalde de Sant Antoni, José Ramón Martín, de Ciudadanos (Cs), advierte de que «no se puede garantizar» que el pacto de gobierno con el PP y Proposta per Eivissa (PxE) dure hasta el final de este mandato. «De momento parece que va bien. Como siempre digo, entramos en las instituciones para cambiar el sistema de los grandes partidos: el amiguismo y el enchufismo que siempre han funcionado. Estamos dentro para intentar que esto no pase», indicó ayer Martín, que agregó acto seguido: «En el momento en que se cometa algún error, este se puede pagar con cambio de gobierno. De momento, no hay nada que sea insalvable [dentro del equipo de gobierno]. Pero aventurar qué puede pasar a largo plazo... ya digo que siempre cabe la posibilidad [de que se rompa el pacto]».

Las declaraciones de Martín contrastan con las del coordinador de Ciudadanos en Ibiza y vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, quien el miércoles aseguraba que «la salud del pacto de gobierno» en la máxima institución insular es «perfecta» y descartaba cualquier maniobra de su partido, como está sucediendo en Murcia y Madrid, para quebrar la alianza con el PP.

Relación rota con la dirección

De todos modos, la advertencia de Martín sobre el futuro del gobierno de centroderecha de Sant Antoni es ajena al giro en la estrategia nacional de Ciudadanos. El concejal asegura que no existe en su caso «ninguna instrucción» de su partido sobre los pactos con el PP. «De hecho, no he recibido ninguna instrucción des de el principio de este mandato», agrega, en referencia a la falta de sintonía con la actual dirección de la formación naranja en Ibiza.

Martín se muestra muy crítico con el coordinador de Cs, con el que no mantiene relación alguna. En declaraciones a este diario, en octubre del año pasado, después de destituir a Olivia del Cura, que ocupaba un cargo de confianza en el Ayuntamiento, Martín lamentó que en su partido impera «la dedocracia» ya que no fueron los militantes de Ibiza los que escogieron a sus dirigentes sino la dirección regional de Mallorca.

El concejal de Sant Antoni niega que actúe por libre y puntualiza que se debe a Ciudadanos porque, de lo contrario, habría «dimitido o marchado a la oposición», pero insiste en su crítica a la dirección de la formación, en concreto, aunque sin mencionarlo, a su coordinador, Javier Torres.

"Sigo haciendo mi trabajo en el Ayuntamiento, y el día que el partido diga que no me quiera ya decidiré qué hacer"

«En Ibiza tenemos un pequeño problema que es una persona que quiere acapararlo todo: protagonismo, dirección, actuaciones... Siempre hemos dicho que necesitamos que todos los concejales, tanto en el gobierno como en la oposición, tengan una visibilidad, pero cuesta repartirla», añade. Además, Martín indica que desde que lanzó públicamente sus críticas a la dirección insular del partido no ha recibido comunicación alguna del partido ni nadie le ha dicho nada. «Sigo haciendo mi trabajo en el Ayuntamiento, y el día que el partido diga que no me quiera ya decidiré qué hacer», resalta.

La línea roja de Ciudadanos

Ante un eventual escenario de ruptura con el PP, Martín admite que gobernar con Podemos sería «muy complicado» porque «las ideologías» de los dos partidos son «muy diferentes». «Chocaríamos a diario. Sería ingobernable», indica. Otra cosa sería, tal como se propuso al PSOE tras las elecciones, que Unidas Podemos apoyara al gobierno desde fuera. «Nunca nos respondieron a esta posibilidad y se decantaron por negociar con PxE [que decidió apostar por el PP]». Precisamente, Martín no descarta que sea el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de PxE, el que decida romper la coalición de gobierno y pacte de nuevo con el PSOE.

Por su parte, la portavoz y líder de Ciudadanos en Balears, Patricia Guasp, aseguró ayer que «el pacto y el acuerdo en el Consell de Ibiza no peligra». «Es un gobierno sólido y la moción en Murcia no afecta en ningún caso a las islas», indicó Guasp, ante los micrófonos de IB3 Ràdio, donde reconoció que ayer se puso en contacto con el propio presidente balear del PP, Gabriel Company, para trasladarle su «compromiso». «Hemos roto en Murcia con un PP corrupto. Nuestro compromiso es y ha sido siempre la lucha contra la corrupción y, en este caso, no podíamos continuar dando apoyo en Murcia», justificó Guasp.