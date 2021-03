La entrevista que el príncipe Harry y su esposa, la actriz Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey para la cadena CBS sigue levantando ampollas.

El periódico británico The Sun ha acusado a la duquesa de Sussex de mentir al explicarle a la periodista que desde que entró a formar parte de la Casa Real británica perdió de vista su pasaporte hasta que el matrimonio se mudó a California.

El rotativo argumenta, para asegurar que esta afirmación no se corresponde con la realidad, que desde que Meghan se unió a la monarquía británica salió del país en, al menos, 13 ocasiones, incluyendo un viaje a Ibiza, adonde se desplazó para celebrar su cumpleaños junto a su marido. Debido a su nacionalidad norteamericana, la duquesa se habría visto obligada a enseñar el pasaporte en los controles de entrada al país.

Así, durante el tiempo que vivió en Gran Bretaña, además de Ibiza habría visitado Botswana, Italia, Francia, Holanda...

La duquesa dijo a Oprah: "No podías irte sin más. No podías. Quiero decir, tienes que entender que cuando me uní a esa familia esa fue la última vez, hasta que llegamos aquí, que vi mi pasaporte, mi permiso de conducir, mis llaves. Todo eso fue entregado. Ya no volví a verlos".

Según fuentes de la realeza consultadas por The Sun, el pasaporte de Meghan tenía que estar a buen recaudo para que no cayera en manos equivocadas. Pero aun así lo habría utilizado para sus vacaciones.

Las vacaciones de los duques en Ibiza

El matrimonio real estuvo en Ibiza del 6 al 12 de agosto de 2019 junto recién nacido hijo Archie. Los duques permanecieron alojados en una villa privada y con su propia seguridad personal, motivo por el que no fue necesaria la colaboración de la autoridades españolas. Este corto viaje de ocio a las Pitiusas fue uno de los primeros que la pareja ha realizado junto a su hijo fuera del Reino Unido.

Este viaje habría costado entre 55.000 y 110.000 euros (incluido el avión privado en el que se desplazaron). Ahora ha salido a la luz dónde se alojaron los miembros de la casa real: en la lujosa urbanización Vista Alegre de Sant Josep, y si la vivienda escogida es Sa Calma, como apuntan la mayoría de los medios británicos, el gasto total de su estancia en la isla aumentaría ya que la villa cuesta unos 120.000 euros semanales. La urbanización Vista Alegre cuenta con varias viviendas en alquiler cuyos precios oscilan entre los 20.000 euros semanales las más económicas hasta los 120.000 de Sa Calma.