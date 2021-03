El médico negacionista de Formentera protesta sin mascarilla ante el Consell de Ibiza

La manifestación motorizada en Ibiza de los sectores afectados por las restricciones se vio empañada ayer por una protesta alternativa, a las puertas del Consell, en la que se lanzaron mensajes negacionistas y contrarios a las evidencias científicas sobre la pandemia del covid.

La Policía Nacional, que en ese momento custodiaba la entrada de la máxima institución insular, identificó a dos personas por no hacer uso de la mascarilla y no guardar la distancia de seguridad mientras recriminaban su actuación a representantes del Consell. Uno de ellos era el médico del Hospital de Formentera suspendido por el Servicio de Salud balear por negar la pandemia, Ángel Ruiz Valdepeñas, quien profirió proclamas a través de un megáfono contrarias a las vacunas y al uso de las mascarillas. Unas 40 personas secundaron la protesta no autorizada, convocada por Resistencia Balear, exigiendo el levantamiento de las medidas para recuperar la normalidad en la isla.

"Con todo mi respeto, soy médico hace 30 años y sé que -utilizar- la mascarilla al aire libre no tiene ninguna utilidad"

Durante la discusión a las puertas del Consell, un agente de policía pidió a Ruiz Valdepeñas que se pusiera la mascarilla, y tras su negativa procedió a indentificarlo para una propuesta de sanción, establecida en 100 euros. «Con todo mi respeto, soy médico hace 30 años y sé que -utilizar- la mascarilla al aire libre no tiene ninguna utilidad», respondió el médico al agente. «Usted será médico, pero hay una normativa que obliga a utilizarla en espacios públicos y la tiene que cumplir», contestó educadamente el policía antes de pedirle la documentación tras negarse de nuevo a ponérsela. «Va en contra de mi salud», dijo el médico negacionista.

Desde la Pimeef se desmarcaron de esta protesta sin autorización e, incluso, explicaron que recibieron insultos y pitos a su paso por el Consell, donde se encontraban este grupo de manifestantes, por exigir celeridad para una vacuna en la que estos últimos no creen.