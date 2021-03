Segunda denuncia de abusos en Ibiza: "El cura me tocaba el pene en su casa cuando yo tenía once años"

"Esto ocurrió en 1993, cuando yo tenía once años: el cura se aprovechaba de la confianza de mi familia y me tocaba el pene en su casa", ha denunciado esta mañana un hombre que en la actualidad reside en Mallorca y cuyo relato se suma al que esta tarde investigarán en Ibiza dos sacerdotes enviados por el arzobispado de Valencia a instancias del Vaticano.

Un sacerdote investigador y un notario tienen previsto entrevistarse esta tarde con otro hombre que asegura que fue víctima de abusos sexuales a manos del mismo cura. En este caso, según su denuncia, los abusos fueron en 1996, cuando el menor tenía diez años.

Según este denunciante, que en la actualidad tiene 36 años, sufrió los presuntos abusos cuando era monaguillo en una iglesia de Ibiza. «De otros chicos abusó en clases de religión», añadió, e insistió en que este tipo de delitos no deberían prescribir y recordó que el Papa Francisco obliga a que este tipo de delitos sean investigados.

El segundo denunciante asegura que los abusos ocurrieron en casa del cura, adonde el chico acudía porque su familia tenía mucha confianza en él. "Mi madre a veces me mandaba a casa del cura a confesarme fue allí en la casa parroquial donde se produjeron lo abusos: él me hacía tocamientos, me metió mano dos veces en el pene, pero no fue sólo unos segundos, sino algo deliberado, primero por encima del pantalón y desués por debajo, y bastante tiempo", ha relatado el hombre

Asegura que le gustaría esta tarde con el otro denunciante y que ha puesto su caso en manos de un abogado.