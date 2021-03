El Consell Insular d’Eivissa és conscient de la importància del foment i la dinamització del món rural, i per això informa que al BOIB núm. 33, de 9 de març de 2021, s’ha publicat la convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2021.

Tota la documentació i les sol·licituds es troben a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa: seu.conselldeivissa.es

Les diferents línies d’ajudes són les següents:

• Ajudes a l’agricultura ecològica.

• Ajudes per a les cooperatives agràries.

• Ajudes a les entitats agràries amb programes fitosanitaris.

• Ajudes a les cooperatives agrícoles per sembrar espècies farratgeres i llavor certificada de cereal.

• Ajudes per al foment de l’ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola.

• Ajudes per la pèrdua d’animals reproductors de les espècies ovina i/o cabrum com a conseqüència d’atacs de cans.

• Ajudes per la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals.

• Ajudes a les entitats associatives agràries.

• Ajudes a les finques col·laboradores.

• Ajudes a les noves incorporacions a les cooperatives agràries.

• Ajudes als ajuntaments per a actuacions de manteniment i millora en els camins rurals.

Poden optar a l'ajuda els/les agricultors/es inscrits/es en el Registre Insular d'Explotacions Agràries (RIA), com a titulars d'Explotacions Agràries (activitat agrària amb finalitat de mercat).

Més informació al Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí, Secció d’Agricultura, Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, Eivissa, i a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es).