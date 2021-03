Los promotores de las casas de madera de Ibiza paran las obras al perder la financiación

Los promotores de las dos casas de madera de Can Germà, seis familias de sanitarios constituidos en una cooperativa, han comunicado al Ayuntamiento de Sant Antoni su decisión «unilateral» de paralizar las obras en un plazo máximo de 72 horas. El médico Jesús González, portavoz de la cooperativa, explicó ayer que «el revuelo» que se ha generado sobre estas obras ha provocado «una sensación de inseguridad al banco que las financia y a los instaladores [por el temor a la paralización de las obras y a verse obligados a quedarse con el material]». «El banco nos dijo que no podía seguir así, y no podemos continuar. Todo este revuelo, que creo que es artificial, nos ha destruido. Nos ha cortado la vía de financiación», lamenta González.