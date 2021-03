Pilar Ribas será la mano derecha de Guerrero en la nueva etapa de Sant Josep

Pilar Ribas, que actualmente gestiona los departamentos de Contratación, Comercio e Industria, Relaciones Institucionales y Protección Civil, también asumirá el área de Policía Local. Esta área la gestionaba Guerrero, que ya anunció que iba a delegarla.

El concejal de Hacienda, Vicent Roselló, que mantendrá sus áreas salvo Promoción Turística, será el segundo teniente de alcalde, el puesto que ocupaba Ana Ribas. Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pere Ribas, seguirá como tercer teniente de alcalde, tal como se acordó en el pacto de gobierno.

Ribas deja Obras y Vías Públicas, que pasa a manos del concejal socialista Josep Guasc

Pese a que, en principio, el alcalde aseguró que la remodelación del equipo de gobierno no iba a afectar a los concejales de Unidas Podemos, Ribas deja Obras y Vías Públicas, que pasa a manos del concejal socialista Josep Guasch. Este por su parte deja el área de Edificios Públicos, que gestionará Ribas, además de Parques y Jardines.

El nuevo concejal socialista Eduardo Sánchez se encargará del área de Promoción Turística que gestionaba Roselló. Además, asumirá Trabajo y Formación (lo llevaba la edil Noemí Boned) y Transportes (en manos hasta ahora de Josep Guasch).

La otra incorporación socialista en el equipo de gobierno, Francisco Vives, gestionará finalmente el área de Bienestar Social. Hay que tener en cuenta que Guerrero aseguró en rueda de prensa, tras confirmarse que iba a ser el alcalde, que ninguno de los dos nuevos concejales iba a llevar la gestión del área de Bienestar Social que dejó Ana Ribas debido a su «complejidad e importancia en estos momentos con la pandemia». Consideraba conveniente que lo gestionase una persona con más experiencia. «No se puede dejar, en la situación actual, en manos de una persona que debe aprender», dijo.

Guerrero utilizó el mismo argumento para justificar que seguiría al frente de Urbanismo, ya que al ser el área «más complicada» del Ayuntamiento y que requeriría «un aprendizaje previo», no era el momento para cambiar. Destacó, ademas, que este departamento arrastra «una herencia terrible» con «una alta litigiosidad» que dificulta su gestión.

La concejala de Cultura, Patrimonio y Fiestas, Cristina Ribas, ni deja ni asume ninguna nueva área, al igual que las otras dos concejalas de Unidas Podemos: Mónica Fernández, que está al frente de Medio Ambiente y Agricultura, y Guadalupe Nauda, que gestiona Vivienda, Igualdad, Sanidad Local y Protección Animal.

En los próximos días se convocará un nuevo pleno extraordinario para aprobar la nueva distribución de áreas del equipo de gobierno y las dedicaciones de cada concejal, cuestión que, según explicó un portavoz municipal, aún no está cerrada.

En una entrevista con este diario, Guerrero dijo que su intención era cambiar su dedicación parcial por exclusiva porque su nuevo cargo lo requiere. No obstante, como es autónomo del taxi (tiene una licencia de Sant Antoni) está buscando la forma de encajarlo. El alcalde saliente, al igual que la ex segunda teniente de alcalde tenían dedicación exclusiva. También dijo Guerrero en la entrevista que los dos nuevos concejales (Eduardo Sánchez y Francisco Vives) ya habían dicho que no tenían interés en tener un régimen de dedicación laboral completa en el Ayuntamiento.