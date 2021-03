El director de Energía y Cambio Climático, Aitor Urresti, ha presentado la dimisión alegando «motivos personales», según el Govern. Urresti era uno de los altos cargos fichados por Podemos a principio s de legislatura y que procedía de fuera de Balears y, por ello, cobraba el plus de 22.000 euros. Sin embargo este plus se ha modificado y solo lo pueden percibir los cargos que son de Menorca, Ibiza o Formentera. Por este motivo, la decena larga de dirigentes foráneos traídos por Podemos se han quedado sin plus y han pasado de cobrar 77.000 euros al año a solo 57.000.

El Consell de Govern dio ayer el visto bueno al nombramiento de José Guillermo Malagrava Rigo, el próximo martes, como director general de Energía y Cambio Climático a propuesta del conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, en sustitución de Aitor Urresti.