Los casos de covid en Ibiza caen un 4,3% en un solo día y se sitúan en 268

Los enfermos que necesitan hospitalización no variaron en las últimas 24 horas. Siguen siendo 51. De ellos, 46 se encuentran en centros hospitalarios de Ibiza, doce de ellos en unidades de críticos. El Hospital Can Misses acoge a 33 positivos en la planta F de Medicina Interna, la única planta Covid que se mantiene activa, y a otros doce en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mientras que la Policlínica Nuestra Señora del Rosario cuenta con un único ingresado, en planta. Otros cinco enfermos permanecen en el Hospital Son Espases, en Mallorca, a donde se les trasladó en pleno pico de la pandemia, cuando la UCI de Can Misses no podía hacerse cargo de ellos por el elevado número de profesionales contagiados.

En sus casas, en estado leve o asintomático, se encuentran 217 personas, cuatro de ellas en Formentera. El total de afectados de esta isla es de cinco, ya que hay un contagiado hospitalizado, detalla el Área de Salud pitiusa. Los profesionales sanitarios apartados de sus funciones continúan reduciéndose y, según el último recuento, son ocho, cinco de los cuales tienen un positivo confirmado.

La incidencia en la isla sigue bajando y se sitúa ya a 73 casos por cien mil habitantes mientras que Formentera suma ya cinco días con esta tasa a 16,5. por municipios, el más afectado en Sant Antoni (163,5) y el menos Sant Joan que, sin embargo, interrumpe los cinco días a cero.