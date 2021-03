Apertura del centro de salud de Can Misses, en Ibiza: "Ya podré venir al médico en bus"

Manuela y Rafael fueron, ayer, de los primeros pacientes en estrenar las nuevas instalaciones del centro de salud de Can Misses, que vuelve a su barrio. «Está todo muy bonito y muy limpio», afirma Manuela. «Sí, pero mejor no venir con el tiempo justo, porque lo de aparcar está complicado, alguno no te extrañe que tenga que dejar el coche casi en Sant Jordi», apunta, haciendo gala de la hipérbole, Rafael.

El matrimonio lleva 58 años en Ibiza y han vivido ya cuatro cambios de ambulatorio: «Primero donde está la policía, luego aquí detrás del hospital, después en Vila y ahora aquí». Manuela está contenta, aquí puede venir caminando, si lo necesita, algo que no podía hacer a Vuit d’Agost. «Por fin podré venir al médico en autobús», apunta la usuaria, que confiesa que tanto a ella como a su marido les ha sorprendido que no les tomaran la temperatura al entrar al centro, en cuyos alrededores había ayer mucho movimiento. Pacientes y profesionales entrando y saliendo, una actividad inusual desde que se puso en marcha el nuevo hospital.

"En Vila había hasta tres enfermeras compartiendo la misma consulta y ahora cada una tendrá la suya" Cati Escandell - Coordinadora de Enfermería

Algunos, como Cati Escandell, coordinadora de Enfermería del ambulatorio, aún llevan cajas de un lado para otro. «Es una locura», comenta sin soltar la caja. A pesar del ajetreo de la mudanza está contenta: «En Vila había hasta tres enfermeras compartiendo la misma consulta, ahora cada una tendrá la suya». Escandell señala que la falta de espacio se había hecho especialmente patente en el último año, cuando se tuvieron que establecer los dos circuitos diferenciados por el covid. «Además está el deterioro del edificio. Estaba pensado para 20.000 usuarios y durante diez años han sido 40.000 eso implica un deterioro importante», señala la responsable de enfermería, que recuerda la «incertidumbre» en la que han vivido este último año, pendientes de cuándo se efectuaba la mudanza. «Se ha retrasado un año y parecía que nunca llegaba», indica Escandell dejando la caja cuando una compañera le pregunta un clásico de las mudanzas: «¿Dónde están los folios?».

La mayoría de los pacientes entran despacio a las nuevas instalaciones, sin saber dónde van ni qué se van a encontrar. «Su consulta es la número tres», le indican en la mesa instalada justo en la entrada, muy cerca de los mostradores de administración, donde, tras unas mamparas, están las caras ya conocidas de los administrativos que llevan años atendiéndolos.

Las consultas, entrando a la derecha. A la derecha de la derecha están las consultas reservadas para los usuarios que presenten patología respiratoria. A la izquierda, las demás. Ambos espacios están separados por un tabique, nuevo, que en la planta inferior, el semisótano, que tiene la misma estructura, es de cristal. Para que la sensación, ya que apenas entra luz por las ventanas, sea de que hay más luminosidad.

En algunas de las salas aún pueden verse cajas con material por colocar. «El mobiliario ya estaba, pero cada uno se ha traído sus cosas», comenta Violeta Vega, responsable de Atención Primaria del Área de Salud de Ibiza y Formentera, durante la presentación (que no inauguración) del primer día de funcionamiento de las nuevas instalaciones. La mudanza de última hora ha sido un poco frenética, sobre todo para la coordinadora de Enfermería, que es la que se ha ocupado de hacer el traslado y que ha estado yendo y viniendo de un centro a otro, trayendo cosas y organizando», continúa Vega, que asegura que todo funcionó bien en la primera jornada del ambulatorio en su viejo barrio.

«Tenía ganas ya de que lo devolvieran aquí. Vivo muy cerca y, cuando se lo llevaron a Vuit d’Agost me hicieron una faena. No sólo por mí, sino también por mi madre, no conduce y aquí podía venir caminando o en autobús, pero a Vila teníamos que llevarla en coche, aunque eso supusiera dejar el trabajo», comenta Francisco, que desde ayer apenas tiene que cruzar la calle para ir al médico. «Tengo más cerca el centro de salud que un lugar donde comprar el pan», bromea.