Unos 50 pacientes estrenan las nuevas instalaciones del centro de salud del hospital de Ibiza

La población a la que atiende el centro de salud (básicamente los residentes en la zona de l’Eixample de la ciudad de Ibiza) apenas ha variado en estos diez años que ha estado en la avenida Vuit d’Agost, según explicó Cati Escandell, la coordinadora de Enfermería del ambulatorio de Can Misses.

«Es el primer centro de salud que abrió en la isla», comentó Violeta Vega, responsable de Atención Primaria del Área de Salud de Ibiza y Formentera, que destacó lo amplias que son las nuevas instalaciones, que se ubican en el edificio del viejo hospital. Donde antiguamente estaban las consultas de medicina especializada, concretamente. Las instalaciones cuentan con un doble itinerario para los pacientes. Una vez dentro, a la derecha se dirigen los usuarios que presentan patología respiratoria y los demás, a la izquierda.

"Tiene todos los servicios de los demás centros de salud y cuenta con la última tecnología de Atención Primaria"

El nuevo centro de salud cuenta con un total de 1.603 metros cuadrados distribuidos en dos plantas: 778 en el semisótano y 825 en la planta baja. Esta última acoge 16 consultas de medicina y enfermería de familia así como las de salud bucodental, detalló el Área de Salud pitiusa. En el sótano se ubican nueve consultas más de medicina y enfermería comunitaria, el espacio de atención de las matronas y la sala de Rehabilitación, con un gimnasio de prácticamente cien metros. «La superficie de cada consulta es de 19 metros», señalaron ayer desde la gerencia sanitaria, que señaló que cuenta con ecógrafo, electrocardiograma, tensiómetro, ecógrafo Doppler, cooxímetro y espirómetro.

Entre el equipamiento nuevo del espacio destacan los nuevos sillones de Odontología. «Tiene todos los servicios de los demás centros de salud y cuenta con la última tecnología de Atención Primaria», indicó Vega, que destacó cómo el traslado permite, además, descongestionar el centro de salud de Vila, que durante estos diez años ha cedido la segunda planta a Can Misses.

La falta de espacio para ambos ambulatorios ocasionaba que varios profesionales tuvieran que compartir espacios, especialmente los viernes por la mañana, indicó la responsable de Primaria.

Las obras, que comenzaron en febrero de 2019, están incluidas en la remodelación del viejo hospital

Con el traslado, Vila recupera espacios que podrá utilizar para crecer. Esto no ocurrirá, indicó Vega, en el caso del nuevo centro de salud de Can Misses, que ya tiene las 25 consultas ocupadas. "No es un centro excesivamente grande, pero está adaptado a sus necesidades», reconoció Vega, que no pudo detallar cuál ha sido el presupuesto de la reforma que se ha hecho en las viejas consultas externas para convertirlas en el centro de salud, que abandonó Can Misses en febrero de 2011, ya que en el espacio que ocupaba se tenía que levantar la central que suministra energía a todo el hospital.

Las obras, que comenzaron en febrero de 2019, están incluidas en la remodelación del viejo hospital, cuyo coste es de cerca de cuatro millones de euros. El proyecto contemplaba, además, la creación de la unidad de media estancia Ca na Majora (que ya está en marcha) en las antiguas plantas de hospitalización y la remodelación de la sala de autopsias y la zona mortuoria.