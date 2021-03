Sant Antoni prefiere la opinión de un despacho de arquitectos externo

El informe de la jefa del departamento de Urbanismo no le basta al equipo de gobierno, que ha optado por encargar otro informe a un despacho de arquitectos externo. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa, anunció la solicitud de este dictamen en el pleno de enero, en respuesta a una moción de control del grupo PSOE-Reinicia, y justificó, en declaraciones a este diario, que era para aclarar «las dudas» existentes. Sin embargo, el secretario no discrepa con el informe de la técnica de Urbanismo en lo referente a que la vivienda no es prefabricada, motivo suficiente, según ella, para no estimar el silencio positivo.

Hay que tener en cuenta que la gestión de este asunto ha abierto una nueva brecha en el equipo de gobierno. El primer teniente de alcalde, Joan Torres, de Proposta per Ibiza, ha tachado de «inaceptable» que dos años después aún haya «dudas» sobre estas viviendas.

La concejala de PSOE-Reinicia Cristina Ribas recordó en el último pleno que en el pasado mandato «un prestigioso» despacho de Urbanismo hizo un informe sobre la viabilidad de la concesión de licencias en la zona de Loma Pinar-Can Germà, que concluía que «se debía limitar al máximo» (la concesión de permisos) y apuntaba la necesidad de que se redactara un plan especial para ordenar esta zona.