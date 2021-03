Centro de Salud Can Misses se trasladó a la avenida del 8 d’agost en febreo de 2011, debido al inicio de las obras del nuevo hospital de Ibiza y a la demolición de su edificio. Una década después, el primer centro de salud de las Islas Pitiusas ha vuelto a su antiguo barrio, han explicado desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera a través de un comunicado.

La finalización de las obras de reconversión del antiguo Hospital Can Misses, (que duraron desde febrero de 2011 y hasta el año pasado), han permitido que el centro de salud más antiguo de Ibiza regrese a su barrio original, y deje de compartir espacio con el Centro de Salud Vila.

Además del Centro de Salud, las obras en el edificio J se centraron en la Unidad de Convalecencia Polivalente, ubicada en la antigua Unidad de Maternidad (planta baja), en la antigua Unidad de Hospitalización de Cirugía (planta primera) y en las nuevas instalaciones del Mortuorio y sala de autopsias. El presupuesto para la obra de reconversión del antiguo Hospital Can Misses fue de 3.927.731,05 € (IVA incluido).

El nuevo Centro de Salud Can Misses, que tiene asignadas 18.469 tarjetas sanitarias, ha estrenado hoy oficialmente sus nuevas instalaciones. Cuenta con más de treinta profesionales: ocho médicos, siete enfermeras, una técnica en cuidados de enfermería, un fisioterapeuta, una matrona, cuatro auxiliares administrativos, una odontóloga, una higienista dental. Además, tiene siete médicos residentes de medicina familiar y comunitaria, ya que Can Misses, además de ser el primer centro de salud de Ibiza, fue también pionero en obtener la certificación como centro docente en 1992; seis años más tarde se certificaron los centros de Es Viver y Sant Antoni de Portmany.

25 consultas

El Centro de Salud Can Misses dispone de veinticinco consultas y está situado en la planta baja y en la planta semisótano del edificio J, en el espacio que ocupaban las consultas externas del antiguo Can Misses. En la planta baja hay dieciséis consultas para medicina y enfermería de familia y las consultas de salud bucodental. En la planta semisótano hay nueve consultas más de medicina familiar y comunitaria y enfermería, además de la consulta de obstetricia y la sala de cinesiterapia, con un gimnasio. La superficie del nuevo Centro de Salud Can Misses es de 1.603 m2: 778 m2 en la planta semisótano y 825 m2 en la planta baja. La superficie de cada consulta es de 19 m2, mientras que la de la sala de cinesiterapia es de 97 m2.. Las nuevas instalaciones están equipadas con la última tecnología: ecógrafo, electrocardiograma, tensiómetro, ecógrafo Doppler, CO-oxímetro, espirómetro…

Según la Dra. Violeta Vega, directora de Atención Primaria, «la apertura del Centro de Salud Can Misses es un hecho histórico, por la trascendencia que tiene ser el primer centro de las Islas Pitiusas. Que ya esté en Can Misses es una gran noticia tanto para los usuarios del Centro como para los profesionales. Ocupará unas modernas instalaciones de más de 1.600 m2 y estará equipado con la última tecnología para la atención primaria. Además, el Centro de Salud Vila, con este traslado, recupera todo su espacio y la redistribución de consultas permitirá mejorar la calidad asistencial. Sin duda, se trata de una noticia excelente para los usuarios de ambos centros».