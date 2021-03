El director general de Energía y Cambio Climático, Aitor Urresti, ha presentado la dimisión alegando "motivos personales", según el Govern. Urresti era uno de los altos cargos fichados por Podemos a principio s de legislatura y que procedía de fuera de Balears y, por ello, cobraba el plus de 22.000 euros. Sin embargo este plus se ha modificado y solo lo pueden percibir los cargos que son de Menorca, Eivissa o Formentera. Por este motivo, la decena larga de dirigentes foráneos traídos por Podemos se han quedado sin plus y han pasado de cobrar 77.000 euros al año a solo 57.000. El Consell de Govern ha dado el visto bueno al nombramiento de José Guillermo Malagrava Rigo, el próximo martes, como director general de Energía y Cambio Climático a propuesta del conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, en sustitución de Aitor Urresti. tras la dimisión "por motivos personales" de Aitor Urresti.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, ha asegurado que el cese de Urresti se debe a motivos "estrictamente personales y familiares" y ha negado que tenga relación alguna con la polémica del plus de 22.000 euros.

Malagrava asume esta responsabilidad después de haber sido el jefe del Gabinete de la Vicepresidencia y de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática y continuará la tarea iniciada por el anterior director general, que regresa al País Vasco.

Negueruela ha agradecido la labor de Urresti y su compromiso con la transición energética de Baleares, reto que asume Malagrava con el objetivo de aprobar el próximo año el Plan de Transición Energética, ahora que está en tramitación el Decreto regulador del Registro balear de huella de carbono.

Así mismo, el nuevo director general trabajará para aumentar la implantación de renovables en autoconsumo y comunidades energéticas y avanzar en la democratización de la energía, aprovechando los fondos europeos, según ha destacado el portavoz.