Los contagios activos de coronavirus en estos momentos en las Pitiusas se sitúan en cifras previas a las navidades: 268, según ha detallado este mediodía la conselleria balear de Salud. Esto supone que los casos se han reducido un 4,3% en solo un día y un 43,2% en la última semana.

Se alcanza esta cifra después de que en la última jornada, en la que sólo se realizaron pruebas urgentes, el servicio de Microbiología del Hospital Can Misses diagnosticara de coronavirus a dos personas y los médicos dieran un total de 14 altas.

Los enfermos que necesitan hospitalización no han variado en las últimas 24 horas. Siguen siendo 51. De ellos, 46 se encuentran en centros hospitalarios de Ibiza, doce de ellos en unidades de críticos. El Hospital Can Misses acoge a 33 positivos en la planta F de Medicina Interna, la única planta Covid que se mantiene activa, y a doce en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mientras que la Policlínica Nuestra Señora del Rosario cuenta con un único ingresado en planta. Otros cinco permanecen en el Hospital Son Espases, en Mallorca, a donde se les trasladó en pleno pico de la pandemia, cuando la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Can Misses no podía hacerse cargo de ellos por el elevado número de profesionales contagiados.

En sus casas, en estado leve o asintomático con seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria se encuentran 217 personas, cuatro de ellas en la isla de Formentera. El total de afectados por el virus en esta isla es de cinco, ya que además de estos cuatro que están en sus domicilios hay un contagiado que está hospitalizado, detalla el Área de Salud pitiusa.

Los profesionales sanitarios apartados de sus funciones continúan reduciéndose y, según el último recuento, son ocho, cinco de los cuales tienen un positivo confirmado.