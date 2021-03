Blanca Castiella: «Ahora hay más mujeres que hombres en las aulas de Arquitectura»

¿Por qué se decantó por la Arquitectura?

Me gustaban mucho las matemáticas, las ciencias en general y también tenía cierta sensibilidad para el arte y pensé que Arquitectura sería la mejor opción porque es un poco una mezcla de técnica y arte. Encima tuve la suerte de que en Pamplona había facultad de Arquitectura, si no hubiera sido así creo que hubiera sido muy difícil, porque somos once hermanos y no creo que me hubieran mandado a estudiar fuera.

¿La apoyó su familia?

Al principio mi padre, que era ingeniero industrial, era muy reticente. Las mujeres entonces estudiaban Filosofía y Letras o Artes liberales como máximo, pero en las carreras técnicas prácticamente no había mujeres. Al final mi padre me apoyó y salió bien. La escuela de Arquitectura de Navarra era bastante exigente. Empecé la carrera en el 74 y acabé en el 81. La disfruté mucho. Repetí primero, que era durísimo, y dediqué un año al proyecto de final de carrera.

¿Cuántas mujeres había en su clase?

Éramos cuatro de un total de 115 o 120 alumnos que había en mi curso.

Creo que las cosas han cambiado mucho, por lo menos en el ámbito universitario...

Sí, han cambiado mucho. El perfil ahora de un estudiante de Arquitectura es una mujer, es decir hay más mujeres que hombres en las aulas de Arquitectura. Hay muchísimas arquitectas y muy buenas, pero en mi época éramos cuatro gatos.

¿Estudió durante la carrera la obra de alguna arquitecta?

Qué va. Ninguna. Fue mucho después que descubrí a arquitectas famosísimas como Zaha Hadid. La arquitectura, que antes era una profesión absolutamente masculina, ha pasado a ser femenina. Se ha dado un vuelco total. Antes era todo tan distinto... Nuestra forma de trabajo ha cambiado totalmente. Cuando yo estudiaba no se usaban los ordenadores. Primero hacíamos el dibujo a lápiz, luego lo pasábamos a tinta en papel vegetal, luego se nos arrugaba...era un horror. Tardábamos la tira y como hubiera que hacer cambios era complicadísimo. Lo de emplear el ordenador lo tuvimos que aprender luego. Mi primer proyecto con ordenador me costó dios y ayuda, pero ahora trabajo con AutoCAD siempre, claro, no se puede trabajar de otra manera.

¿Le fue difícil empezar a trabajar como arquitecta al terminar los estudios?

Terminé en 1981 y ese año me trasladé a Ibiza con el que era mi marido, que también es arquitecto y que conocía gente aquí. Montamos un despacho en Sant Antoni y empezamos a trabajar despacito.

En aquellos tiempos me imagino que trabajaba rodeada de hombres.

Sí, yo era la única mujer. Ahora en mi actual despacho, en la ciudad de Ibiza, somos mi socio y yo, un delineante y una secretaria.

¿Sintió entonces que recibía un trato diferente por ser mujer tanto por parte de los clientes como en la obra?

La verdad es que no. En la oficina nunca he tenido problemas. Lo que pasa es que en las obras, sobre todo, la gente, más que hacerme feos, mostraba un poco de desconfianza y se extrañaba como si no se hubiera imaginado nunca que una mujer le fuera a decir que pusiera el hierro mejor o que se pusiera el casco. Pero luego, la verdad, es que he tenido muy buena relación con los trabajadores y los constructores.

La construcción sigue siendo un sector en el que las mujeres apenas tienen presencia.

Sí. Yo no he visto nunca ni a una mujer fontanera ni a una electricista, ni a una soldadora ni a una obrera. Sí que ahora hay muchas aparejadoras, pero en mis casi 40 años de profesión no me he encontrado a ningún trabajador de la construcción que fuera mujer.

Usted es una de las arquitectas más veteranas colegiadas en Ibiza.

Sí. Isabel Martínez se colegió antes (en 1974, es la primera arquitecta colegiada en las Pitiusas), yo lo hice en 1981. Otra de las arquitectas más veteranas en Ibiza es Nuria de Urrutia, que es funcionaria del Consell hace muchos años y está a punto de jubilarse.

También fue la primera mujer de Ibiza en estar al frente de una concejalía de Urbanismo, en Sant Antoni. ¿Cómo recuerda esa experiencia?

Fue preciosa. Bueno, tuvimos el desastre de que acabamos en los tribunales por lo de Michael Cretu y estuvimos con eso muchísimo tiempo, pero al final nos absolvieron y fue todo bien, aun así fue muy desagradable, una pesadilla. Me parece que nos juzgaron diez años después de haberse hecho la casa. Creo que dimos la licencia en 1999 o en el 2000. Pero la experiencia como concejala, en general, fue muy bonita. Estuve desde 1995 hasta 2003, dos legislaturas. Me encantó conocer de cerca y ver la evolución del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ya en mi época lo dejé prácticamente modificado para que se le diera el visto bueno a su actualización y desde entonces nadie ha conseguido aprobarlo. Todos los equipos lo han intentado una y otra vez, pero no hay manera. El PGOU de Sant Antoni es del 87 y está obsoleto. Se tiene que adaptar a toda la normativa actual, incluido el PTI.

¿En algún momento sintió que se cuestionara su trabajo por el hecho de ser mujer?

Había gente a la que no le gustaba del todo que yo fuera mujer y que no fuera de Ibiza, pero lo sobrellevé fácilmente. No me sentí cuestionada. Por parte del equipo de gobierno por supuesto que no y en el trato con el resto sí es verdad que a veces noté un poco de inseguridad, reticencia y extrañeza, quizás porque había gente que no se había encontrado nunca a una mujer en un puesto como éste.

¿En el departamento de urbanismo había más hombres que mujeres?

Había más mujeres, sobre todo administrativas.

En la administración pública pitiusa parece que predominan las arquitectas. ¿A qué cree que se debe ese fenómeno?

No sé. En mi caso yo estaba casada con un arquitecto, al igual que Isabel Martínez, y por eso nos establecimos por nuestra cuenta. Pero para una mujer sola establecerse por su cuenta, sobre todo antes, era muy difícil, por eso creo que la salida que fueron tomando la mayoría fue hacer oposiciones para conseguir una plaza en la administración. Por eso hay tantas.

¿Por qué cree que a una mujer le era y le es más difícil abrir su propio estudio?

Bueno, ahora las jóvenes se animan más. En mi época yo creo que era por nuestra educación. No estábamos preparadas para lanzarnos a montar una empresa, no teníamos ninguna formación y nos faltaba iniciativa, no nos atrevíamos a eso. Yo, como estaba casada con un arquitecto, lo tuve fácil, pero si hubiera estado sola hubiera sido mucho más complicado y no sé si lo hubiera hecho. A lo mejor hubiera hecho oposiciones, pero me gusta muchísimo más el ejercicio libre.

Aunque en las facultades de arquitectura ahora las mujeres son mayoría, sin embargo, en el Colegio de Arquitectos de Balears solo el 27,6% de las personas colegiadas son mujeres.

Sí, es curioso. No tengo ni idea de qué hacen las mujeres cuando terminan la carrera. Me sorprende también que haya solo un 27,6 por ciento de colegiadas en Balears, pensaba que ahora el porcentaje sería mucho más alto.

Otro dato que llama la atención es el de que de las 399 mujeres colegiadas, solo hay 21 que tengan entre 20 y 29 años.

Yo creo que tuvo que influir la crisis de 2008. En aquel entonces yo sé que en las escuelas de arquitectura no se matriculaba nadie porque no había trabajo. Se cerraron muchísimos estudios de arquitectura en España.

¿Se ha resentido mucho la profesión con la pandemia?

La gente tiene miedo a no poder acabar sus obras y están un poco a las expectativa y poca gente emprende nada nuevo. Se nota una caída, pero por lo que estamos notando un bajón grande es por el hecho de que la administración no cumple con los plazos que tiene para el otorgamiento de licencias. Estamos esperando entre dos y tres años para que nos den una licencia en suelo urbano y eso es paralizante y espantoso. No hay forma de atajar el problema. Todo el colectivo estamos un poco indignados.