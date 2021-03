Ramón Canet: «Sin el 70% de la gente vacunada somos una sociedad vulnerable»

El día 5 de marzo, Ramón Canet, jefe de Medicina Interna del Hospital Can Misses, y Esther García Almodóvar, la internista que se había ofrecido voluntaria para atender los casos sospechosos de coronavirus, se quedaron hasta bien entrada la noche en el hospital. Hasta que llegó la confirmación del primer caso de coronavirus en Eivissa. Un año después, el responsable del servicio que ha coordinado la asistencia a los enfermos ingresados de coronavirus, recuerda aquellos días en los que se lanzaron mensajes contradictorios desde las autoridades sanitarias, y explica cómo la pandemia, cuyo peor momento ha sido finales de enero, ha obligado a reorganizar la atención hospitalaria.

Un año del primer caso de covid en Eivissa, ¿cómo lo vivió?

Colaboré con la internista que en aquel momento se había ofrecido a ver los casos sospechosos y confirmados de covid, Esther García Almodóvar, y aquel día nos quedamos hasta muy tarde, de noche, atendiendo el caso y haciendo las pruebas. Era un reto diagnosticar una nueva enfermedad. Al principio se pensaba que sería una enfermedad relativamente controlada, pero no ha sido así.

¿Había tensión mientras esperaban ese primer contagio?

Sí. Dado que estaba todo abierto e interconectado, cuando salieron los primeros casos en las islas preveíamos que tendríamos pronto un contagio. Estábamos pendientes de si alguno de los casos sospechosos cumplía los criterios para detectarlo.

¿Estaban preparados?

Sí, teníamos unos criterios diagnósticos, medios de laboratorio, habitaciones específicamente diseñadas para aislamiento de personas con enfermedades infecciosas y medios de protección individual. Estábamos preparados con lo que todo el mundo en aquel momento establecía necesario para hacer frente a un caso sospechoso. Para atender a los pacientes y para proteger a los sanitarios que estuvieran en contacto con ellos. Teníamos que esperar la confirmación del positivo, ya que las pruebas se hacían en Son Espases y eso suponía un retraso en el diagnóstico.

¿Pensaba que un año después estaríamos así?

Teníamos el caso de Italia, que nos hacía sospechar que la enfermedad se podía diseminar más rápido de lo que creíamos, pero desde luego no pensábamos encontrarnos en esta situación en la que se ha tenido que cambiar totalmente la asistencia sanitaria. Lo prioritario durante este año ha sido atender a personas con coronavirus, esto se ha llevado el 75% del tiempo, todo ello sin dejar de lado las otras patologías que se nos podrían presentar.

¿La sensación era de incertidumbre absoluta?

Teníamos conocimientos, por lo que nos habían transmitido las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, de lo que suponía esta enfermedad y la experiencia histórica de otros coronavirus. El primer SARS en unos meses había desaparecido y otro apareció en una zona geográfica muy determinada y se ha mantenido como una enfermedad local. Ésa es la información de que disponíamos. Estábamos pendientes de la evolución para ver si seguiría alguno de esos modelos.

Todo lo que se comentaba aquellos días, que duraría unos meses, que no era más que una gripe... ¿Era más un deseo que una certeza?

Era la información que teníamos. Los coronavirus se conocen desde los años 60 como virus causantes de enfermedades animales. Hicimos varias reuniones hospitalarias en las que explicamos lo que conocíamos hasta ese momento de la enfermedad.

¿Cuál ha sido el peor momento de este último año?

Probablemente la tercera semana de enero de este año, la de la borrasca Filomena. El número de personas que a diario ingresaban con la enfermedad prácticamente se cuadruplicó respecto a las anteriores olas. Además, coincidió con que había un porcentaje elevado del personal de Medicina Interna afectado por el virus o en cuarentena. La tormenta perfecta: un aumento exponencial de contagiados y una disminución de las personas que les podían atender. Eso obligó a hacer un replanteamiento, parar la actividad hospitalaria, reorganizarla y darle preferencia a la atención de estas personas con especialistas de otras unidades que se añadieron a Medicina Interna.

Otro factor importante en esta tercera ola han sido los fallecidos.

Sí, tanto en Medicina Interna como en UCI y en Ca na Majora aumentaron los casos y el número de personas que murieron.

¿Ha cambiado el perfil del paciente ingresado en este año?

Sí, en la primera ola atendimos a personas que, por actividades muy concretas, se expusieron al virus. Luego aumentó la incidencia de casos en los centros sociosanitarios y se tuvo que habilitar Ca na Majora porque estos pacientes necesitaban de una atención más específica. En la primera ola no disponíamos de información científica contrastada sobre cuáles eran los tratamientos más adecuados. Se hablaba de antivirales que en aquellos momentos no estaban disponibles y otros tratamientos, como la cortisona, la OMS no la apoyaba. En la segunda y tercera ola tenemos más información científica sobre cómo tratar a estos enfermos y cómo intentar retrasar el empeoramiento. Las estancias han sido más cortas.

Y en el caso de los familiares, ¿ha habido cambios?

Afortunadamente, sí. Una de las cosas que costaba más durante la primera ola era no poder facilitar el contacto de las familias con sus seres queridos, que estaban en una situación de extrema gravedad. Con el tiempo hemos aprendido cómo facilitar este contacto. Hubo iniciativas con tabletas para videollamadas y se ha hecho un esfuerzo importante por parte de todos los profesionales para facilitar este contacto. Con el tiempo, además, hemos visto que podíamos promover el contacto personal, con todas las medidas de protección. Ayuda tanto a los enfermos como a los familiares.

¿Es una enfermedad cruel? No sólo estás enfermo sino que te deja completamente solo.

Efectivamente, por sus características supone un riesgo para las personas en exposición simultánea, a diferencia de otras enfermedades en las que la transmisión es más personal, aunque al principio pudieran generar mucho miedo, como el sida. Al principio la gente evitaba el contacto con las personas infectadas porque creía que se contagiaría. En estas infecciones por vía respiratoria la posibilidad de infección en un grupo es mucho más elevada. Eso obliga a adoptar modelos muy estrictos de higiene y a una restricción de las relaciones personales que es un problema añadido a la enfermedad.

Las medidas de higiene son de las pocas recomendaciones que se han mantenido desde la primera ola, porque los vaivenes de las mascarillas...

Sí, al principio recibimos por parte de las autoridades sanitarias mensajes contradictorios sobre la mascarilla. Visto ahora, no fue algo que colaborara a reducir la infección. Esos mensajes contradictorios iniciales fueron un obstáculo añadido al control del coronavirus.

¿Están atendiendo pacientes con secuelas?

Hemos visto en la consulta a pacientes que hemos dado de alta, pero de momento no es una atención que esté organizada de forma sistemática. Hay interés de varias especialidades para que se cree una consulta monográfica y multidisciplinar de atención a pacientes con secuelas del covid. Probablemente se concretará en el futuro.

¿En estos momentos es impensable montarla?

Bueno, día a día estamos consiguiendo retomar la actividad. Hasta hace tres semanas la actividad asistencial principal era a personas ingresadas, tanto con covid como por otras enfermedades, y no sólo por especialistas médicos, también quirúrgicos. Llevamos unas semanas con una disminución del número de casos y si se consolidase esa caída tendríamos que organizar esa consulta. El problema de hacer ahora proyectos a corto plazo es que si hubiera un repunte del covid, que no se descarta, quedarían desbordados. La segunda ola obligó a suspender los planes que había para el pasado septiembre. Tenemos que prever la posibilidad de una cuarta ola cuando se relajen las restricciones. Hasta que no haya un 70% de la población vacunada tenemos que ser conscientes de que seguimos siendo una sociedad frágil y vulnerable ante el virus.

¿Cuáles son las principales secuelas?

Hay personas que se han quedado con una secuela pulmonar. Como consecuencia de la enfermedad han desarrollado unos pulmones que son menos elásticos, lo que llamamos una fibrosis pulmonar. Eso limita su actividad y tienen unas necesidades que los neumólogos pueden ayudar a mejorar con más eficacia. Y luego están las personas que, como sucede con otras infecciones, quedan en un estado de afectación crónica con síntomas generales como dolores musculares o alteraciones en la capacidad de concentración o de memoria y en un estado de fatiga crónica. También hay personas que han sufrido covid que tienen secuelas como trombosis. No hay un único tipo de secuelas del coronavirus, pueden existir durante un largo plazo, pero se pueden manifestar de formas muy variadas.

¿Han tenido alguna reinfección?

No hemos tenido la confirmación de ninguna reinfección, aunque a veces hemos tenido la sospecha. El problema es que los síntomas del coronavirus son muy parecidos a los de otros tipos de infecciones respiratorias y muchas veces no sabes si esa persona se ha reinfectado o si ha tenido un coronavirus a posteriori de otra infección. Lo que sí podríamos detectar en los próximos meses, porque se están haciendo estudios se secuenciación de diferentes variantes del virus, es si se trata de una segunda infección con otra variante.

¿Tiene ganas de retomar la actividad habitual de antes del coronavirus?

Sí. Y tengo ganas de que toda la gente que trabaja en Medicina Interna pueda, de forma progresiva, retomar la actividad normal. La semana pasada ya empezamos a poder tener consultas externas con pacientes de otras enfermedades sistémicas o a los que había que hacer seguimiento por trombosis o VIH. Me gustaría que en un plazo corto de tiempo todos los facultativos del servicio, que han vivido estos meses con tanta presión, puedan tener unos días de tranquilidad. Disfrutar de las vacaciones que no han podido tener y desarrollar una actividad más similar a la previa a la pandemia..

¿Saca algo bueno de este año?

Sí, muchísimas cosas. Por un lado, creo que nos hemos dado cuenta de que hay una forma diferente de hacer las cosas a como las estábamos haciendo hasta ahora. El virus nos ha obligado a replantearnos la forma de atender a las personas con una enfermedad así, tanto por ellos como por protegernos más a nivel individual en la asistencia. También hemos contado con el resto de personas del hospital, hemos trabajado como un equipo conjunto todos: limpieza, administrativos, el director médico, los jefes de servicio... Todos somos importantes en la organización de Can Misses para afrontar esta situación que ha supuesto un reto en la asistencia. Quizás, ya en otro nivel, mucha gente ha visto que en esta vida hay cosas prioritarias y que no son su trabajo diario. Ha habido gente que con esta situación se ha replanteado sus objetivos vitales.

¿Se atreve a hacer un pronóstico para los próximos meses?

Bueno, creo que aún está lejos el día en que podamos volver a tener una normalidad o una forma de vivir como la que llevábamos antes de la aparición del coronavirus. No podemos saber si el covid ha venido para quedarse o si desaparecerá. Necesitamos tiempo para ver la evolución. Creo que no hay una solución a corto plazo, harán falta bastantes meses para que podamos desarrollar una actividad como la de antes de la pandemia. Paciencia.