Un tribunal de la Audiencia Nacional ha condenado al Govern balear a devolver casi la mitad de una subvención que acordó con el Gobierno Central para financiar una serie de mejoras en las estructuras de las islas. En concreto, de los 87,5 millones que el Estado se comprometió a invertir en Balears, ahora el Govern tendrá que devolver 37,5 millones de euros, que en realidad fue casi todo el dinero que recibió. Lo tendrá que devolver porque estos fondos no se gastaron tal como se establecía en el convenio, por lo que Madrid rechazó la justificación de las inversiones. Este convenio se firmó en el año 2009, cuando en Madrid gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y en Balears lo hacía Francesc Antich. El acuerdo se estableció entre el Ministerio de Fomento y la comunidad autónoma. Se acordó la financiación estatal de una serie de infraestructuras en las islas. Madrid, en un periodo de dos años, pagaba 53 millones para las obras de construir la infraestructura ferroviaria de Mallorca, así como otros 30 millones para mejorar el puerto de Ciutadella. La tercera partida de 2,5 millones era para construir los drenajes de la autovía de Ibiza.

Este acuerdo estableció que las obras se debían realizar en un plazo de tres años a partir de la firma del convenio. Sin embargo, Balears solo recibió una parte del dinero que Madrid se comprometió a invertir en las islas.

El Govern debía justificar mediante la aportación de certificaciones las inversiones realizadas y disponía de un plazo de cuatro años. Se creó una comisión de seguimiento del convenio, que se reunió cuatro veces. Esta comisión rechazó las justificaciones que aportó el Govern para detallar en qué se había gastado el dinero recibido del Estado.

Así, en las inversiones que se debían gastar en mejorar la infraestructura ferroviaria del tren de Mallorca, Balears justificó que se habían gastado 23 millones de euros en este proyecto. Sin embargo, la comisión rechazó la documentación, porque el dinero se había invertido en la compra de maquinaria de tren y no en mejorar la infraestructura, y este desvío de fondos no estaba contemplado en el convenio. Además, algunas de las facturas entregadas a Madrid tenían fecha anterior a la firma del convenio y, por tanto, también fueron rechazadas. No fueron las únicas facturas fechadas con anterioridad a la firma del acuerdo, porque también se hizo lo mismo con las obras realizadas en Menorca. El Govern ha intentado justificar este gasto en compra de trenes y no en infraestructuras ferroviarias defendiendo que se trató de una decisión política, y reclamó a Fomento que realizara una interpretación mucho más amplia del convenio.

Ninguna de las explicaciones alegadas por el Govern balear fueron convincentes ante el Ministerio de Fomento, que en marzo de 2018, bajo el gobierno del PP, resolvió iniciar la tramitación para el reintegro del dinero que se había destinado a Balears. Esta decisión fue impugnada por el Govern, que llevó el caso ante la Audiencia Nacional, que se ha pronunciado a favor del Estado.

Interpretaciones

Según detalla la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, el Ministerio de Fomento en ningún momento cuestionó que el Govern destinara el dinero público a los proyectos que se habían acordado en el convenio que se firmó en el año 2009. Sin embargo, se gastaron en conceptos que no estaban especificados en las cláusulas del acuerdo. El caso más evidente se refería a la inversión en el tren de Mallorca. El Govern ha pretendido centrar esta disputa con Madrid en que se trata de una diferente interpretación del convenio y, por tanto, no debe devolver estos 37,5 millones. No lo ha considerado así el tribunal que ha resuelto la disputa, que considera que hay que cumplir lo que específicamente se señaló en las cláusulas del acuerdo de 2009.