El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la concejalía de Bienestar Animal, ha firmado un contrato con la Asociación de Cazadores de Sant Josep que implica a este colectivo en la estrategia para evitar la proliferación de gatos asilvestrados en los bosques del municipio, y a la vez previene la matanza de estos animales, según el Consistorio. «Queremos ser muy sensibles en la gestión de este problema, porque no tenemos que olvidar que las colonias de gatos asilvestrados ponen en peligro nuestra biodiversidad y son un riesgo sanitario y ambiental grave al que creemos que podemos darle una solución humana» dijo la concejala de Bienestar Animal, Guadalupe Nauda.

Los cazadores ya se ocupaban de gestionar unas treinta trampas para capturar y controlar los gatos durante dos meses y medio al año. Gracias a la participación del Ayuntamiento, ahora se duplicará el número de trampas y el trabajo de control y vigilancia será durante los doce meses. Estas trampas se cambian de lugar semanalmente, y el guarda de la asociación vigila cada una diariamente para detectar si ha caído algún animal.

El contrato, que supondrá un gasto para el Consistorio de 15.000 euros durante la duración de la campaña, obliga a entregar los gatos a un veterinario, que hará el control sanitario.

Reacción de las protectoras

A pesar de que en el comunicado que remitió ayer el Ayuntamiento de Sant Josep a los medios se aseguraba que varios colectivos animalistas, entre ellos DÚO, Care4Cats, AGA y Happy Cats Ibiza, «han mostrado su voluntad de colaborar», una portavoz de las asociaciones protectoras lo negó por la tarde y aseguró que se sienten «utilizados» por el Ayuntamiento.

Según afirmó, en la reunión que celebraron esta semana, pidieron tanto a la concejala Guadalupe Nauda como a la Asociación de Cazadores que les enseñaran el convenio donde se establece el protocolo para la captura de los gatos, algo que, dijo, «no hicieron». «Sin ver el protocolo no podemos decidir si vamos a colaborar. Una vez que lo tengamos, ya veremos qué hacemos. Nos convocaron a la reunión para abrir una puerta al diálogo con los cazadores, pero no hemos firmado ningún acuerdo», señaló la portavoz, que añadió que no apoyan que se pague a los cazadores por este servicio: «No estamos de acuerdo en que se les subvencione con 15.000 euros. Una concejalía de Bienestar Animal no puede subvencionar a una asociación de cazadores. No tiene sentido».

Por último, desde las asociaciones protectoras recordaron que Sant Josep sigue incumpliendo la ley al no tener unas instalaciones adecuadas para atender a los gatos que les llegan: «Nos han dicho que están buscando un terreno, pero mientras no lo tengan nosotros no podemos colaborar».