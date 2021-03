Desde el pasado 19 de octubre las Pitiusas no registraban una jornada, no festiva, sin ningún positivo. Ayer, fue el primer día en los últimos cuatro meses y medio en los que todas las muestras analizadas por el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses dieron negativo en coronavirus. De hecho, ayer únicamente se confirmaron contagios de covid en la isla de Mallorca, según la conselleria balear de Salud.

Este dato positivo, sin embargo, quedó empañado por el fallecimiento de uno de los enfermos de las Pitiusas que estaban ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Son Espases. Se trata de un hombre de 65 años que fue la única muerte notificada ayer en la Comunitat, detalló el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

42,8% de los hospitalizados de Balears son de las Pitiusas. Los 51 enfermos de covid ingresados de las Pitiusas suponen el 42,8% del total de ingresados por covid de Balears en estos momentos.

Con él, ya son 101 las víctimas mortales del coronavirus en las Pitiusas, seis de ellas en Formentera y 68 sólo en 2021. Este enfermo es el segundo fallecido de los siete trasladados al hospital de referencia hace unas semanas. En este centro aún permanecen cinco, cuatro de ellos en planta y uno en la unidad de críticos.

En las últimas 24 horas, además, se dieron 29 altas, lo que sitúa los casos activos de covid en las Pitiusas en 333, la cifra más baja desde el pasado 23 de diciembre, según el histórico de casos de la conselleria balear de Salud. Esto supone una reducción del 8,5% en apenas un día y del 45,2% en la última semana.

Los afectados que necesitan hospitalización también se han reducido de forma considerable en las últimas 24 horas. Han pasado de 61 el jueves a 51 ayer, lo que supone una caída del 16,4%, del 14,7% si se tiene en cuenta que uno de los hospitalizados no ha recibido el alta sino que ha fallecido. En los últimos siete días el número de hospitalizados de las Pitiusas se ha reducido un 30,1%. Los ingresados en planta de las Pitiusas suponen prácticamente la mitad del total de Balears: 38 de 79. De la misma manera, suponen uno de cada tres hospitalizados en unidades de críticos en la Comunitat, según se desprende de la última actualización de los datos de la pandemia efectiada por la conselleria balear de Salud.

El Hospital Can Misses acoge en estos momentos a 44 enfermos ingresados, doce de ellos en su unidad de críticos y los 32 restantes en la planta F de Medicina Interna, el único espacio covid que queda en estos momentos en el hospital público ibicenco tras el cierre «provisional» de Ca na Majora.

Mientras, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario cuenta con dos hospitalizados, ambos en planta, según los datos de la conselleria balear de Salud.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con seguimiento y control por parte de los profesionales de Atención Primaria, permanecen 282 contagiados, cuatro de ellos en Formentera. En esta isla el total de afectados en estos momentos es de cinco, ya que uno de los enfermos confirmados se encuentra hospitalizado, matiza el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

El número de profesionales sanitarios apartados de sus funciones por el virus se redujo ayer por segundo día consecutivo. En estos momentos se encuentran en esta situación un total de doce (dos menos que el jueves) de los que siete (uno menos) tienen un diagnóstico confirmado de covid.