La conselleria de Salud prevé incrementar los controles que realiza a los pasajeros nacionales en los puertos y aeropuertos de Balears durante las fiestas de Semana Santa. Así lo afirmó ayer la consellera de Salud, Patricia Gómez.

La consellera señaló que tienen la capacidad de contratar a más personas para hacer frente a un mayor flujo de viajeros y que están negociando con AENA, ente gestor de los aeropuertos españoles, la habilitación de más espacios dentro de la infraestructura aeroportuaria para realizar los controles de manera más desahogada y evitando las aglomeraciones y las largas esperas para los pasajeros mientras se revisa que traen consigo la documentación y las pruebas diagnósticas requeridas para poder disfrutar de una estancia en el archipiélago.

Como se recordará, esta misma semana el Govern ha establecido que todas las personas procedentes de comunidades autónomas con incidencias superiores a los 100 casos por 100.000 habitantes a los catorce días deberán presentar una PCR negativa para poder entrar en las islas.

Los universitarios

Gómez reveló que Balears no se sumará a la recomendación lanzada por el Ministerio de Sanidad a los estudiantes en general para que no viajen durante las próximas fiestas aunque matizó que debido a las perimetraciones reclamadas por muchas CC AA, todo hace prever que la afluencia de turistas en Pascua no será muy elevada.

Las personas de estas regiones ‘cerradas’ solo podrán viajar a otros puntos del país, entre ellos Balears, en tres supuestos muy concretos: por motivos laborales, sanitarios o por tener que atender a un familiar dependiente. Y en caso de que sus CC AA de origen registren una mayor incidencia que la señalada (100), deben llegar con su PCR negativa bajo el brazo.

A los estudiantes baleares que quieran pasar las fiestas en sus hogares, Salud les facilitará la realización de estos test de forma gratuita en alguno de los centros de salud de sus comunidades de origen concertados para la realización de las pruebas.

Sobre los controles a los pasajeros internacionales, competencia de Sanidad Exterior, Gómez reveló que también se van a incrementar y que se exigirá una cuarentena a los viajeros procedentes de Brasil, Sudáfrica y de algún otro punto de Sudamérica como Perú, concluyó la máxima responsable de Salud.