El personal del hospital de Ibiza baila la coreografía de 'El Hormiguero' para dar visibilidad al cáncer metastásico

La iniciativa partió de la supervisora de enfermería del Hospital de Día Médico, Iosune Echeverría, que citó hoy a los compañeros a las 14.15 horas en la entrada principal de Can Misses, en la Plaça del Futur. Respondieron al llamamiento 18 profesionales, gran parte del Hospital de Día Médico, pero también de otros servicios, como hospitalización domiciliaria, consultas externas, farmacia o urgencias.

Ataviados con camisetas de CMM, los sanitarios ha ejecutado la coreografía mientras que otros compañeros y Susana Ribas, vocal y representante en Ibiza de esta asociación, registraban con móviles las imágenes para luego editarlas y subirlas a sus redes sociales.

Los bailarines, que sólo habían podido ensayar ayer, han tenido que repetir la coreografía un par de veces, según ha explicado Echeverría. Para concluir, los participantes se han agrupado, han hecho con las manos el signo de ‘+’ y han coreado el lema de la asociación, «más investigación para más vida», antes de romper a aplaudir. Está previsto que en las próximas horas el vídeo se cuelgue en la cuenta de TikTok de CMM.

Ribas ha detallado que el reto lo puso en marcha « en diciembre de 2020 una compañera de la Coruña, Olga Sande, que subió a esta red social un vídeo haciendo el baile con el que arranca ‘El Hormiguero’ pidiendo al presentador, Pablo Motos, que invitara a la asociación al programa, uno de los que tiene más audiencia de la televisión, para hablar del cáncer metastásico y reclamar más investigación.

El reto tuvo tan buena acogida y tantos colectivos se sumaron a la causa, desde los bomberos de la Coruña al grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, que finalmente ‘El Hormiguero’ ha invitado a la asociación a que acuda al programa el próximo lunes 8 de marzo. Ribas ha adelantado que «irán la presidenta de CMM, Pilar Fernández Pascual, y un par de compañeras de Madrid».

Antes de conocer la buena noticia, el personal del Hospital de Día Médico de Can Misses, que atiende, entre otros, a pacientes de oncología, ya se había sumado con entusiasmo a este reto viral. Fue Iosune Echeverría la que propuso a sus compañeras participar tras ver el vídeo de las sanitarias del Hospital Universitario Miguel Servet, en Zaragoza, que Susana Ribas había colgado en su cuenta de Facebook. No lo dudaron, enseguida el grupo de enfermería se animó. «Somos un equipo muy comprometido con su trabajo y con lo que implica la enfermedad», ha asegurado Echeverría, que consiguió que se apuntaran a la iniciativa otros servicios de Can Misses.

Ribas, muy agradecida con la implicación de los sanitarios de Can Misses, ha destacado también que el pasado jueves se estrenó la campaña ‘Ni vencedoras,ni vencidas’, de la farmacéutica Novartis, que habla del cáncer de mama metastásico «visto desde el punto de vista de las pacientes» y en la que la asociación CMM ha participado.