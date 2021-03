La conselleria de Educación no destituirá al director de la Escuela Superior de Arte Dramático de les Illes Balears (Esadib) ni tampoco apartará de las clases al profesor de este centro expedientado e investigado por la Fiscalía por presuntos casos de acoso sexual a varias alumnas, «sin una orden judicial». Así lo afirman desde Educación del Govern, que marca distancias con el caso del Institut del Teatre, cuya directora, Magda Puyo, sí dimitió tras las acusaciones de presunto abuso sexual y de poder por parte de tres profesores de este centro barcelonés.

El caso del profesor de la Esadib, que ya ha sido apartado de sus tutorías individuales con las alumnas y que ha cogido la baja laboral, por lo que no está dando clases en la escuela, explican fuentes próximas al centro, será examinado «en las próximas semanas» por el Patronato de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (Fesmae), del que depende la escuela palmesana, y lo hará con la toma de declaración de los afectados: alumnas denunciantes, director del centro, equipo directivo, el profesor expedientado y el profesorado. «El Patronato, si lo considera, podrá aplicar una sanción, contra la que podrá alegar el acusado, por lo que probablemente no tengamos una resolución hasta de aquí a dos meses», indican desde Educación.

Por su parte, el comité de empresa de Fesmae «ya tiene un borrador, con el que se está trabajando», en lo que será el futuro protocolo de actuación contra abusos sexuales, una herramienta con la que no cuenta la Esadib.

El primer caso de presunto acoso sexual comenzó a ser investigado el pasado diciembre cuando otro docente de la Esadib comunicó a la jefa de estudios de este centro público que un compañero de trabajo «estaba acosando a una estudiante y conocía que se habían producido situaciones similares en cursos anteriores».

Tras reunirse con la alumna, primero, y el presunto acosador, y después de acordarse llevar a cabo un seguimiento del caso, la jefa de estudios recibió nuevas acusaciones de parte de dicha estudiante y dos compañeras más. Con las nuevas acusaciones, desde el departamento del Govern vieron que tenían indicios suficientes como para realizar «una mayor indagación de una posible responsabilidad disciplinaria por parte del profesor», por lo que puso los presuntos hechos en conocimiento de la Fesmae. Al día siguiente de la reunión con las tres estudiantes, la jefa de estudios se encontró con un escrito anónimo que finalmente ha acabado en manos de la Fiscalía en el que hay incriminaciones que «podrían ser constitutivas incluso de delito si se demostrase que son ciertas».