El Ayuntamiento de Ibiza se quedará con los locales del edificio de VPO previsto en sa Graduada

El Ayuntamiento de Ibiza se quedará con los locales de la planta baja del edificio de viviendas de protección oficial (VPO) que el Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) construirá en la calle Isidor Macabich, en el solar que ocupaba el edificio Santa Margarita, para compensar, entre otras cosas, la diferencia entre el valor del terreno y el coste de la promoción.

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, explicó ayer en la rueda de prensa de inauguración de la nueva oficina del Ibavi en el edificio del Cetis, que próximamente se firmará el convenio para ceder el solar al Ibavi. «No pasarán muchas semanas», dijo. Ruiz explicó que se están puliendo cuestiones jurídicas del convenio después de que el Consistorio haya pedido quedarse con «los bajos» del edificio (aún no está decidido el uso).

A finales de 2019, el PP advirtió de que el coste de esta promoción asciende a tres millones, cuando el valor de mercado del solar se sitúa en un mínimo de 4,3 millones. El alcalde puntualiza que estas cifras «no son correctas» y que la decisión del Ayuntamiento de quedarse los locales «no se debe sólo a razones económicas».

El Ayuntamiento también ha pedido a la conselleria que aumente el retranqueo del futuro edificio para que haya más espacio público en torno a la plaza de sa Graduada. El alcalde indicó que el Ibavi ya está trabajando en las bases del proyecto y que, una vez formalizada la cesión, se convocará un concurso de ideas. «Estaré satisfecho si al final de esta legislatura está promoción ya está en vías de construcción», dijo.

Además, Ruiz señaló que de momento el equipo de gobierno «no ha decidido» qué uso se le va a dar en un futuro al antiguo edificio de los juzgados y el solar colindante que actualmente se utiliza como aparcamiento.

El nuevo PGOU de Vila

El alcalde indicó que el desarrollo de la promoción de VPO de la calle Isidor Macabich no depende de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, que también asistió a la inauguración de la nueva oficina del Ibavi, recordó que la aprobación definitiva del PGOU no depende ahora del Consell, sino de que el Ayuntamiento resuelva el problema de la falta de agua (para la población proyectada en el nuevo planeamiento) advertida por la conselleria balear de Medio Ambiente y agregó que en el momento que se resuelva y el expediente regrese al Consell se le dará «la máxima celeridad».

"La Administración no puede aspirar a construir todas las VPO que hacen falta"

También dijo que mientras Vila, Sant Josep y Sant Antoni no renueven sus planeamientos urbanísticos «no habrá solares públicos para construir promociones de VPO», al tiempo que defendió una vez más la necesidad de que el Govern adopte medidas para «implicar» a las promotoras a construir VPO privadas también a «precio barato». «La Administración no puede aspirar a construir todas las VPO que hacen falta. No es normal que las promotoras privadas con capacidad para construir VPO no lo hagan. Hay un conglomerado de normas que lo impiden».

El nuevo conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, visitó las obras de las tres promociones, con 86 viviendas públicas, que se están construyendo en Vila (en la zona de la avenida Vuit d’Agost y en Platja d’en Bossa). Marí Ribas explicó que las obras están muy avanzadas y que esperan que se terminen «este verano». Estos tres edificios se levantan en solares cedidos por Vila.

En este sentido, el conseller dijo que pedirá al resto de alcaldes que cedan también terreno al Ibavi para ampliar el parque público de vivienda. «Me gustaría mucho», agregó, no sin antes reconocer que era «consciente» de las dificultades. «He sido alcalde de un municipio [Sant Josep] con una gran extensión de territorio, pero con problemas de equipamientos y no fuimos capaces de ceder suelo para esto», puntualizó.