La APB saca de nuevo a concurso la gestión provisional del Club Náutico Ibiza

La Autoridad Portuaria de Baleares ha decidido sacar de nuevo a concurso la explotación temporal, por un máximo de tres años y mientras se convoca el concurso definitivo, del Club Náutico Ibiza. Esta decisión, publicada en la edición del Boletín Oficial de las Baleares (BOIB) de este jueves 4 de marzo, se produce después de que este organismo declarase desierta la anterior puja tras desestimar la única oferta presentada, la de la entidad ibicenca, por un defecto de forma.

Cuando se conoció esta decisión, a finales del pasado mes de febrero, desde el Club Náutico Ibiza, explicaron que confiaban en poder seguir gestionando las instalaciones de la veterana sociedad ibicenca. En su oferta rechazada para el concurso, el Club Náutico no presentó el IVA de la fianza de explotación, como había solicitado la APB, por lo que fue rechazada. La entidad ibicenca alegó que no incluir el IVA en la propuesta no vulneraba el principio de igualdad, puesto que su oferta era la única presentada al concurso, pero este recurso no ha sido aceptado por la Autoridad Portuaria.

Como en la anterior ocasión, esta explotación sería también temporal: "En cualquier caso el plazo máximo de la autorización desde su otorgamiento no podrá ser superior a tres (3) años, y en todo caso su extinción estará condicionada de conformidad con lo establecido en la Cláusula 5ª del Pliego de Bases que rige la explotación de la autorización", detalla la APB en su publicación en el BOIB. Además, la tasa de ocupación se ha fijado 312.395,99 euros, sin el IVA aplicado, con una fianza de 150.000 euros.

La fecha límite para la presentación de ofertas se fija en veinte días a contar desde la publicación en el BOIB.

El abogado del Club Náutico Ibiza, Rafel Palmer, recordó en febrero a Diario de Ibiza que la de Balears es la única Autoridad Portuaria de toda España que pide el IVA y que este requisito «va en contra de la ley de contratos». De cualquier forma, la entidad ibicenca confía en que a finales de este mes, cuando finaliza la autorización temporal que le fue concedida, la Autoridad Portuaria de Balears decida prorrogarla pese al defecto de forma por el que ha rechazado la oferta, dado que no se presentó ninguna otra al concurso.

El Club Náutico lleva años luchando por mantener la gestión de la entidad y ha tenido que sortear hasta ahora numerosos obstáculos, pese a contar con el respaldo de