El Consell de Ibiza aboga por ampliar la flota de taxis en verano en contra del sector

El conseller de Transportes de Ibiza, Javier Torres, considera que este verano harán falta «sí o sí» más taxis en la calle, por lo que aboga, en contra de la posición que mantiene el sector, por que operen las licencias estacionales. Ante la crisis sanitaria, los ayuntamientos decidieron el verano pasado que no operasen los taxi estacionales (algo más de 400).

Sin embargo, ante «la incertidumbre» de lo que puede deparar la próxima temporada, las asociaciones de taxistas de todos los municipios han reclamado a sus ayuntamientos que se prorrogue un año más la aplicación del plan que regula las licencias estacionales y que este verano de nuevo sólo preste servicio la flota fija (algo más de 400). «Ahora pensamos que no puede haber trabajo para más de 800 taxis. Alguno tiene expectativas más optimistas, pero no hay ninguna certeza», justifica el presidente de la Federación Insular del Taxi, Toni Riera.

El conseller lo ve de forma diametralmente opuesta y sostiene que, aunque este asunto «no está cerrado y se está estudiando» (el próximo lunes se reúnen los ayuntamientos con el conseller para abordarlo), considera lo siguiente: «Bajo mi criterio no tiene ningún sentido no sacar las licencias estacionales este año si tenemos en cuenta que el año pasado, en el que hubo sólo un mes y medio de actividad mínima, en momentos puntuales faltaron taxis. No me quiero imaginar lo que podría pasar este verano, en el que se prevé un 40-50% o más de actividad que en 2019, sobre todo por la vacunación y los controles en puertos y aeropuertos. Sería una irresponsabilidad», indica.

Javier Torres sostiene que este verano habrá que «reforzar» el sector del taxi, aunque con eso no quiere decir que tengan que operar todas las licencias estacionales. «De qué manera y cuántas son las cuestiones que se tienen que aclarar y acordar entre todos».

Precisamente, el concejal de Movilidad de Vila, Aitor Morrás, que se reunió el martes con las asociaciones de taxistas del municipio para abordar esta cuestión, asegura que existen dudas jurídicas sobre si se puede dejar en suspenso un año más la aplicación de las licencias estacionales, aunque todo el sector, «incluidos los autónomos», apoyen esta medida.

La necesidad de «hacer caja»

El presidente de la principal asociación de taxistas de Vila, Alejandro Cardell, confía en que Morrás defienda en la reunión del lunes con el resto de ayuntamientos y el Consell la posición del sector. Cardell asegura que para «sobrevivir» otro invierno, los taxistas necesitan «hacer caja» en los próximos meses de verano. «Si no abren la discotecas, si los locales tienen que cerrar antes... hay que tener en cuenta que los ingleses que ya están fuera de la UE no tienen la obligación de viajar con el pasaporte sanitario. Hay mucha incertidumbre», argumenta.

Morrás, en cambio, cree que al sector le iría mejor si funcionaran las licencias estacionales para contrarrestar el esperado aumento de la oferta de VTC. En este sentido, el conseller de Transportes apunta que en «un verano normal» con 400 licencias de taxi estacionales «a veces» no cubren la demanda, lo cual abre la puerta, dice, al «intrusismo». «No tiene ningún sentido crear el caldo de cultivo perfecto para que [los piratas] campen a sus anchas y que trabajadores legales estén en sus casas», subraya.

"Las VTC han de dedicarse a lo suyo, no a otra cosa" Alejandro Cardell - Presidente de la principal asociación de taxistas de Ibiza

Cardell asegura que el argumento del desembarco masivo de VTC es «una excusa banal y absurda» e insiste en que la Administración debe «controlar» esta actividad. «Las VTC han de dedicarse a lo suyo, no a otra cosa».

Toni Riera, por su parte, recuerda que la puesta en marcha de un taxi estacional supone un gasto de 10.000 euros, dinero que «la mayoría ahora no tiene». «Pero no es sólo por eso, es que pensamos que será un gasto de dinero innecesario».

El presidente de la Federación Insular del Taxi agrega que tampoco se niegan «en rotundo» a que haya licencias estacionales. «Ahora nos parece una animalada que en verano haya 800 taxis en la calle. Hay que ver cómo evoluciona la pandemia, la vacunación. Si llega mayo y hay muchas reservas hoteleras y vuelos programados, se puede hablar y sacar las licencias estacionales», indica, al tiempo que puntualiza que no pueden operar sólo una parte, lo cual obligaría a anular el plan actual y aprobar otro. Los taxistas de Sant Antoni han pedido al Ayuntamiento se retrase la decisión, a la espera de tener más certezas sobre cómo será la temporada.