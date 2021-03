CCOO de Ibiza: "No se debería penalizar al docente que falta a clase por los efectos de la vacuna"

«Hay muchos docentes que tras recibir la dosis , que se empezaron a administrar el viernes pasado, han sentido fiebre y malestar general y no han podido ir a clase. Nosotros lo que hemos pedido es que, cuando se den estas situaciones, los días que no se acuda al trabajo no se descuenten de la nómina y que se envíen instrucciones al respecto a los centros educativos para que éstos puedan justificar la ausencia de los profesores», explicó Toni Marí, responsable de Prevención de Riesgos Laborales en CCOO.

Educación "solo tiene constancia de uno o dos docentes de Baleares que hayan faltado a clase por los efectos de la vacuna contra el covid"

Los representantes de la conselleria balear de Educación respondieron que estudiarán la propuesta, pero antes aclararon que «solo tienen constancia de uno o dos docentes de Balears que hayan faltado a clase por los efectos de la vacuna contra el covid».

Por su parte, Joana Tur, integrante en Eivissa del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI), aseguró que en la isla al sindicato no le constan casos de profesores que se hayan sentido indispuestos a causa de la vacuna. En cualquier caso, el STEI solicitó a Educación «planificación para evitar que los centros educativos se queden sin personal docente suficiente en caso de que la segunda dosis de AstraZeneca provoque más efectos secundarios y bajas entre el profesorado». El STEI también reclamó que se empiece a vacunar cuanto antes a los docentes de Formentera.

Vacunando a medida que llegan las dosis

Educación replicó insistiendo en que se está vacunando a medida que llegan las dosis. Asimismo, aclaró a los sindicatos que en el momento en que se vacuna a los docentes se les facilita la fecha para inyectarles la segunda dosis.

En el encuentro de la comisión paritaria se resolvieron algunas dudas de los sindicatos, pero otras quedaron sin aclarar, por ejemplo, la de qué pasará con los docentes mayores de 55 años, a los que no se les puede aplicar la vacuna de AstraZeneca. Según explicó Joana Tur, Educación señaló en esta reunión que «está pendiente de que Sanidad cambie la estrategia de vacunación. En caso de no hacerlo, estos docentes tendrían que esperar a que los sanitarios empiecen a vacunar a su grupo de edad».

Mascarillas FFP2

A partir del 15 de marzo se empezarán a distribuir mascarillas FFP2 para todos los profesores de los centros educativos de Balears, como llevan exigiendo desde hace tiempo CCOO y también el STEI. La conselleria de Educación confirmó ayer que tiene una partida de dinero disponible que garantiza FFP2 para todo el colectivo durante 60 días. Hasta ahora, solo se facilitaban mascarillas de este tipo a los docentes de Infantil, mientras que al resto se les proporcionaba tapabocas quirúrgicos.