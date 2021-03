El sindicato de Técnicos Sanitarios denuncia la presencia de una única ambulancia de urgencias en la isla.

El colectivo denuncia que si el servicio tiene que acudir a una urgencia, los ciudadanos se quedan desprotegidos mientras se lleva a cabo y que "si la ambulancia está realizando un servicio covid, entre la duración del servicio, la limpieza y desinfección, la isla de Formentera se queda, al menos, unas dos horas sin ambulancia para tratar otras posibles urgencias o emergencias ordinarias", critican a través de un comunicado.

"Los habitantes de Formentera merecen un servicio de transporte sanitario urgente de primera, y no de segunda o tercera categoría como tienen en estos momentos", lamentan.

Los trabajadores aseguran que desde la Administración se "vende" que hay dos recursos disponibles las 24 horas, pero "no es así", solo hay "un equipo con 2 Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES), algo incomprensible, en su opinión, si sólo se dispone de una ambulancia. "Hablando en temas de emergencias, es gravísimo que pase esto por si hay una patología grave, tiempo-dependiente, que requiere de estabilización y traslado urgente y la ambulancia no está disponible", argumentan.

Además, aseguran, en la isla también existe una única ambulancia del Transporte no Asistencial (TNA) de la empresa privada SSGbaleares, cuyo cometido es trasladar a pacientes de casa al hospital, del hospital a casa, etcétera, servicios que no son de emergencia, y que sólo trabaja de lunes a viernes de 7 a 19 horas. "Los sábados, domingos y festivos no existe este servicio, y es la ambulancia de urgencias la que se tiene que encargar del trabajo", denuncian, por lo que si la única ambulancia operativa en la isla se encuentra llevando a cabo un servicio que no es de "emergencias", no se puede movilizar en caso de una urgencia real.