El departament d'Innovació del Consell Insular d’Eivissa ofereix el primer curs de 2021 del programa REINVENTA, una iniciativa per a ajudar al petit comerç local i a emprenedors en la transformació digital. Aquesta nova formació ensenyarà com automatitzar la gestió empresarial a través d'un ERP (Enterprise Resource Planning) o sistema de planificació de recursos empresarials. El termini per a inscriure's en aquest curs gratuït, que es desenvoluparà telemàticament de l'11 al 31 de març, ja està obert en la pàgina web https://akammedia.com/curso-online-erp/ .

Fins a 150 empreses de l'illa es podran beneficiar d'aquesta formació, impulsada pel departament d'Innovació del Consell Insular d’Eivissa i impartida per Akanmedia, i està dirigida a departaments de direcció, administració, financers, recursos humans, magatzem i persones autònomes i emprenedores que vulguin aprendre a controlar totes les parts de la seva empresa a través d'una mateixa eina, de forma totalment automatitzada, estalviant temps, evitant errors i buscant la millora de la productivitat.

Les persones inscrites podran treballar directament sobre una eina ERP i el curs sobre gestió empresarial s'organitzarà i coordinarà a través de l'eina col·laborativa Microsoft Teams. Aquest tipus de formació aporta un valor extra a l'hora d'acostumar a les empreses als processos habituals per al treball en grup i teletreball.

A més, a aquesta nova sessió del programa REINVENTA s'ensenyarà a usar un ERP i es mostrarà com controlar la facturació, la comptabilitat, la gestió del magatzem, els recursos humans i els projectes dins d'una mateixa eina. Per tant, totes les parts fonamentals de l'empresa seran explicades en el curs per a demostrar que, en l'actualitat, les eines digitals, en aquest cas els ERP, es converteixen en pilars fonamentals en l'estratègia de creixement empresarial i que serveixen per a deixar els problemes derivats de lloa processos manuals.

“Vam començar el programa REINVENTA a la meitat de l'estat d'alarma pel coronavirus al 2020 per a ajudar als empresaris i emprenedors d'Eivissa en la transformació digital i gairebé un any després des del departament d'Innovació del Consell Insular d’Eivissa continuem apostant per aquesta iniciativa per a que els negocis de l'illa comptin amb més eines digitals per a competir i captar clients”, expliquen el conseller insular d'Innovació, Javier Torres, i el director de Akanmedia, Carlos Urioste.