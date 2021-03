La pandemia da un respiro: primer día sin contagios desde octubre

Mediados de octubre. El día 20, en concreto. Fue la última jornada en la que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses no registró ningún positivo en coronavirus. Hasta ayer. Es cierto que el lunes, al ser festivo, únicamente se realizaron las pruebas urgentes a pacientes que tenían que ingresar en un hospital, pero entre ellas no se detectó ningún positivo, algo que no ocurría desde hace cuatro meses y medio, según el histórico de datos de la conselleria balear de Salud.

Tras una jornada sin nuevos casos y en la que se dieron 24 altas, los casos activos se sitúan en 450, la cifra más baja registrada en las Pitiusas desde el 31 de diciembre. Estos 450 contagiados son la mitad de los que se contabilizaban hace una semana: 866. Son casi 1.300 menos que hace dos semanas y un 88,5% menos que hace exactamente un mes, cuando las Pitiusas estaban en pleno pico de la tercera ola, con 3.894 casos.

El dato negativo de la última jornada fue el de las hospitalizaciones, que aumentaron, al pasar de 60 el domingo a 64 ayer. Tanto los enfermos que están en planta como los que se encuentran en estado crítico. El Hospital Can Misses acoge en estos momentos a 43 enfermos en plantas Covid y otros trece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario tiene ingresados a otros dos enfermos de coronavirus, ambos en planta. Otros seis enfermos de las Pitiusas se encuentran aún ingresados en el Hospital Son Espases, en Mallorca, a donde fueron trasladados hace semanas, cuando el elevado número de profesionales sanitarios apartados de sus funciones por la sospecha de covid hacía imposible ampliar la UCI del hospital público de Ibiza.

1.276 Casos menos de covid que hace dos semanas Los casos activos de coronavirus en las Pitiusas se han reducido de forma considerable en las últimas dos semanas, al pasar de 1.726 a 450.

42% Menos de sanitarios en vigilancia desde el jueves Ahora mismo los sanitarios en vigilancia son quince, un 42% menos que antes del fin de semana, cuando esta cifra era de 26.

De hecho, durante el fin de semana se ha reducido de forma considerable el número de los profesionales afectados por el coronavirus. Según el último recuento hay quince en vigilancia, once menos que el pasado jueves, el último día antes del puente que la conselleria ofreció datos detallados. Los que tienen un positivo confirmado se han reducido a la mitad en estos cuatro días y en estos momentos son apenas ocho. Hace un mes esta cifra era de 106 sanitarios contagiados.

En sus casas, con control y vigilancia por parte de los profesionales de Atención Primaria, se encuentran 386 afectados de las Pitiusas, cinco de ellos de Formentera. Los enfermos de esta isla son, en total, seis, ya que uno de ellos está hospitalizado, según detalló el Área de Salud pitiusa.

La incidencia en Ibiza se mantiene prácticamente igual que el día anterior, en 163 casos por cien mil habitantes a catorce días y 53 a siete, según Salud. En Formentera estos indicadores son de 16,5 a una semana y 41,3 a dos. En Vila y Sant Antoni la incidencia se resiste a bajar de 200 y se sitúa, en estos momentos, en 237 en Vila y 212,9 en Sant Antoni, donde, además, la tasa a siete días (106) pone de manifiesto que la afectación no baja. En Sant Josep la incidencia es de 113 casos por cien mil habitantes, de 92 en Santa Eulària y de 31 en Sant Joan, según Salud.