Tal y como ocurrió en las pasadas Navidades, Baleares ofrecerá a sus ciudadanos residentes en otras comunidades autónomas con mayor incidencia en coronavirus que esta que se puedan hacer una PCR gratuita en sus ciudades de origen para poder viajar con garantías a las islas en Semana Santa.

Como se recordará, Baleares ha decidido exigir para poder entrar en su territorio una PCR negativa a todos los ciudadanos de este país que residan en una región con una incidencia acumulada superior a los cien casos por cada cien mil habitantes a catorce días. La incidencia de hoy en esta comunidad autónoma era de 68 casos, ha destacado la consellera durante su comparecencia semanal tras el Consejo Interterritorial.

Un cónclave en el que varias comunidades mostraron su preocupación por ser limítrofes con alguna de las tres regiones que todavía acumulan incidencias superiores a los 250 casos por cien mil habitantes y que, reveló la consellera de Salud, Patricia Gómez, han pedido que se consensúen unos cierres perimetrales para mayor seguridad de todos. Esta cuestión , dijo, será tratada mañana en la comisión de Salud Pública aunque ha subrayado que «el deseo de la mayoría de las comunidades autónomas es que se perimetren sus territorios en Pascua».

El certificado no solo recogerá qué vacuna te han puesto sino también cuántas PCR te has hecho o si has pasado ya la enfermedad

También se ha referido al certificado de vacunación que fue el principal motivo, dijo, de una reunión interministerial celebrada hoy en La Moncloa e instrumento del que ha asegurado que será muy importante para garantizar «una movilidad y un turismo seguro». No solo recogerá qué vacuna te han puesto sino también cuántas PCR te has hecho o si has pasado ya la enfermedad.

Gómez también se ha congratulado de que Balears sea, tras Canarias, la segunda comunidad con menor tasa de letalidad y ha detallado que hasta el momento han vacunado a 75.000 personas y que en el próximo mes de abril se recibirán otras 121.000 dosis, la mayoría de ellas de AstraZeneca.

La consellera ha aprovechado para romper una lanza a favor de esta última vacuna asegurando que se trata de un fármaco «seguro y eficaz» con el que, ha añadido, «se han vacunado hoy cerca de 1.500 policías y profesores en las líneas de Son Dureta».

Vacunación este fin de semana

Ya para concluir, Gómez ha anunciado que este fin de semana algunos centros de salud estarán abiertos para avanzar en la vacunación de las personas mayores de 80 años, proceso que ha calculado que estará concluido en el plazo de dos semanas. Este fin de semana se citará o se irá a vacunar a sus domicilios a los mayores de 95, ha detallado.

Ha concluido anunciando que en breve se habilitará el polideportivo Germans Escales para convertirlo en otro punto de vacunación masiva y congratulándose de que los hospitales recuperen poco a poco su actividad asistencial.