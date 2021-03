Laia Parcerisa es profesora de 4º de la ESO y de Bachillerato en el Colegio San José Obrero de Palma e imparte asignaturas como Lengua Castellana o Latín. Desde su punto de vista, la fatiga también se percibe en el curso escolar.

Como docente, ¿de qué forma cree que está afectando la pandemia en los jóvenes a nivel educativo?

Lo analizo desde dos perspectivas. Por un lado, creo que existe una especie de fatiga pandémica. Los alumnos están muy cansados de la clase semi-presencial. Pero al mismo tiempo, tengo que dar un notable alto tanto a la actitud de los estudiantes y docentes porque nos hemos adaptado en tiempo récord a la nueva situación.

Respecto a las actitudes de los alumnos, ¿cree que se han producido cambios en las conductas sociales?

Evidentemente esta situación ha afectado en las relaciones personales y se nota mucho. Se percibe cierta frialdad y el vínculo quizá no es el mismo. Es algo que a nivel social podría tener consecuencias en el futuro.

La semipresencialidad ha sido uno de los grandes cambios durante este curso ¿hay diferencia respecto a una clase en el aula?

Hay bastante diferencia, sobre todo en la participación de los alumnos. Desde casa no interactúan tanto, les cuesta mucho abrir el micro para hablar. Están escuchando pero no están concentrados. De hecho, ellos mismos reconocen que son más productivos cuando vienen al aula. Está claro que no es lo ideal pero es la única manera ahora mismo.

¿ Cómo se ha reflejado esta falta de interacción?

A los alumnos les motiva más que alguien les esté mirando cara a cara y les pueda ayudar. También es verdad que ellos juegan con el recurso fácil de decir que el wifi no funciona y así no hacer el trabajo. Aquí entra la responsabilidad de cada uno, pero en general creo que estamos aprobando con nota los seis meses que llevamos de curso.

En cuanto al rendimiento escolar, ¿se ha producido una bajada en las notas?

Sí es cierto que ha bajado el rendimiento pero se debe al hartazgo que existe con la pandemia. Falta un poco de motivación, las relaciones sociales ya no son como antes, existe también ansiedad. Es complicado.

¿Qué fórmula utilizan los docentes para motivar a los jóvenes en unas circunstancias como las actuales?

Los intentamos ayudar a través de diferentes recursos. El Departamento de Orientación resuelve muchas dudas. Creo que lo importante es que se centren en el día a día y a partir de ahí marcarse metas para recuperar la motivación.