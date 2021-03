Protesta en Ibiza: "No me podéis cerrar el local y cobrarme el cien por cien de los impuestos"

Medio centenar de personas se manifestaron ayer, Dia de Balears, en el centro de Vila con el fin de reclamar la reapertura del sector de la hostelería en Ibiza, cuyo cierre mantiene el Govern por decreto debido a la cantidad de contagios que aún se detectan en la isla. Fue una protesta ruidosa pero pacífica, en la que los únicos incidentes fueron dos identificaciones y dos actas que levantaron los agentes de la Policía Nacional, una de ellas contra un hombre que se negó a ponerse la mascarilla. La multa es de cien euros.

De forma paralela se llevó a cabo otra protesta en Palma. La manifestación de Mallorca estaba autorizada, pero la de Ibiza no, ya que ni siquiera fue comunicada a la Dirección Insular. En Mallorca, la protesta reunió a unas 90 personas, y allí tampoco hubo incidentes, informó la Delegación del Gobierno.

La manifestación de Ibiza, convocada por Resistencia Balear, comenzó sobre las once de la mañana en la sede del Consell, cerrada porque ayer era festivo, algo que muchos de los manifestantes ignoraban, ya que exigían a los políticos, con indignación, que no se escondieran y saliera a dar al cara. Después la marcha recorrió, entre peticiones de «Armengol dimisión», la avenida de España hasta llegar a Vara de Rey. La protesta estuvo en todo momento bajo la vigilancia de los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

‘Se puede engañar a parte del pueblo una parte del tiempo pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo’

En Vara de Rey, agitaron las pancartas, con lemas como ‘Se puede engañar a parte del pueblo una parte del tiempo pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo’, y corearon proclamas como ‘Queremos libertad’. Además de pedir la apertura de la hostelería, criticaron medidas como el toque de queda y se advirtió acerca de «la gran cantidad de suicidios que está generando esta situación», en palabras de uno de los participantes.

Carmen del Mar, del restaurante La Cabaña, explicó que los negocios están «ahogados». «No me podéis cerrar el local y cobrarme el cien por cien de los impuestos», criticó. «Soy dueña de un restaurante y pago el 100% de mis impuestos, el 100% de autónomos, y encima me lo van a subir, y sigo pagando retenciones y nadie me ayuda: he pedido las ayudas y no tengo nada, ni yo ni mis socios ni mis empleados, cero, nada de nadie», criticó.

Pablo, otro de los participantes, se refirió sobre todo «a la reducción de derechos a la que nos están sometiendo». «Están exagerando este engaño para llevarnos a la reducción de derechos», subrayó este manifestante.