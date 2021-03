La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Salud, Patricia Gómez, han conseguido salvar la creación de una comisión de investigación sobre la polémica vacunación de seis cargos del IB-Salut y del Consell de Mallorca el 27 de diciembre, el primer día de la llegada de las vacunas a Mallorca en la residencia de Oms/Sant Miquel. Para esquivar esta comisión de investigación parlamentaria, no les ha quedado otro remedio que terminar cediendo ante sus socios de Més y Podemos. Una dura negociación ha tenido como consecuencia que ni ecosoberanistas ni morados apoyen mañana la comisión de investigación impulsada por Ciudadanos. El relevo del coordinador de vacunación, Carlos Villafáfila, ha sido clave para el cambio de postura de los socios del PSIB en el Govern.

Nacionalistas y podemitas exigieron contraprestaciones para no apoyar la comisión de investigación. La primera contrapartida para evitarla fue el relevo del cuestionado coordinador de vacunación y cargo del IB-Salut vacunado, Carlos Villafáfila, que se produjo el viernes y que desde la conselleria de Salud apuntaron que los motivos del relevo eran que se encontraba de baja laboral. No obstante, los representantes de Més y Podemos revelaron ayer que la primera exigencia para no apoyar la comisión de investigación era el relevo del coordinador de vacunas y coinciden en el tiempo el cese y la negociación para evitar la investigación.

Asimismo, desde Podemos se exigió que cuando se llegue al 70% de la población de Balears vacunada se realice una exhaustiva auditoría de todo el proceso de vacunación y esclarecer las posibles irregularidades que se hayan detectado. Los socialistas también han tenido que ceder ante Podemos en esta cuestión y aceptar la auditoría, que todavía no se sabe si será interna o externa y quien se encargará de realizarla.

Alejandro López, portavoz de Podemos, indicó que han cambiado de postura y no apoyarán la investigación. «Ha habido una negociación entre los socios del Pacto. Se realizará una auditoría y, además, se ha relevado al coordinador de a vacunación».

Miquel Ensenyat, portavoz de Més, aseguró que tampoco darán apoyo a la investigación al haberse cumplido sus exigencias de cesar al coordinador de la vacunación. No obstante, Ensenyat mantuvo que la comisión ética se reúna para analizar la actuación de estos cargos vacunados. Para Armengol y Gómez hubiera significado afrontar una difícil situación enfrentarse a esta comisión de investigación en pleno proceso de vacunación.

Recurso contra Pedro Sánchez

Por su parte, los grupos parlamentarios de la oposición y Més aprovecharon para recordar que hoy en el Parlament se debate interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estado por no incluir el factor de insularidad del Régimen Especial de Balears (REB) en los Presupuestos Generales del Estado. Un recurso que no prosperó hace unas semanas por la falta de dos diputados del PP y Ciudadanos y que mañana tiene todos los números para aprobarse.

Patricia Guasp (Cs) recordó que este recurso tiene el objetivo de terminar con la «sumisión de Balears a Sánchez». Lina Pons (El Pi) apuntó que hoy «es un día histórico para exigir un mayor autogovern mediante el recurso». Miquel Ensenyat (Més) señaló que «si pudiéramos recaudar nuestros impuestos no sería necesario recurrir contra el Estado un REB que nos dieron como si nos hicieran un favor y ha terminado en papel mojado». Para la portavoz socialista, Silvia Cano, el recurso de inconstitucionalidad es como «matar moscas a cañonazos».