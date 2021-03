Cerca de medio centenar de personas se han manifestado este lunes, Día de Baleares, en el centro de Ibiza para reclamar la reapertura de toda la hostelería en la isla.

De forma paralela se llevó a cabo otra protesta en Palma. La manifestación en Mallorca estaba autorizada, pero la de Eivissa no, ya que ni siquiera fue comunicada a la Dirección Insular.

En Mallorca la manifestación reunió a 90 personas y no hubo incidentes, ha informado la Delegación del Gobierno.

La marcha, convocada por la plataforma 'Resistencia Balear', ha comenzado sobre las 11 horas y ha partido del Consell de Ibiza, para recorrer la avenida de España y llegar hasta el paseo de Vara de Rey. La misma movilización también ha tenido lugar en el centro de Palma.

Al grito de 'Armengol dimisión', los manifestantes han recorrido el centro de Vila pedir que todos los locales de la restauración puedan abrir al completo.

Durante la movilización ha habido bastante presencia de Policía Nacional y Policía Local. Al principio de la marcha, un agente nacional ha procedido a multar a uno de los manifestantes por no llevar mascarilla, lo que implica una sanción de 100 euros.

Además, la Policía Nacional ha identificado a dos personas y ha levantado dos actas.

En Vara de Rey, los presentes han gritado varias proclamas, como 'Queremos libertad'.

Además de pedir la apertura de la hostelería, los manifestantes han criticado las restricciones de horarios y el toque de queda y han denunciado ·la gran cantidad de suicidios que está generando esta situación", en palabras de uno de los participantes.

Carmen del Mar, propietaria del restaurante La Cabaña, de Ibiza, ha explicado que los negocios de restauración están "ahogados", que no han dejado de pagar impuestos y no han recibido ayudas o, por lo menos, a ella no le han concedido ninguna de las que ha solicitado.

Pablo, otro de los participantes en la protesta, se refirió sobre todo "a la de reducción de derechos a la que nos están sometiendo". "Están exagerando este engaño para llevarnos a la reducción de derechos", remarcó que esta persona.