Montserrat Ruiz, licenciada en Ciencias Ambientales, trabaja desde hace más de diez años como técnica de medio ambiente en el Consell de Ibiza, donde está especializada en la gestión de residuos. El jueves participó en la IV Jornada Caminos hacia la sostenibilidad en Ibiza y Formentera.

¿Cuál es el camino hacia la sostenibilidad que sigue Ibiza?

El camino pasa por la responsabilidad individual de cada uno, los ciudadanos todavía no somos conscientes de que la respuesta y la solución está en las decisiones que tomamos diariamente, primero en cómo consumimos y después en cómo gestionamos lo que ya no nos sirve.

¿Qué pasos se han dado en el Consell de Ibiza y cuáles serán los siguientes?

Este año el gran reto será la implantación de la recogida de materia orgánica en toda la isla. En junio de 2020 se aprobó un nuevo plan director de residuos que define los pasos durante los próximos seis años. Este plan establece objetivos y medidas de prevención, de reutilización y eliminación de residuos, en línea con la normativa europea, estatal y con la ley balear de residuos. Además, en noviembre se inauguró el área ambiental de Ca na Putxa, un proyecto que ha costado sacar adelante, pero que ya ha posicionado a Ibiza en el camino correcto hacia la sostenibilidad y la economía circular.

Situación actual del reciclaje en Ibiza

¿Cómo está Ibiza en cuanto al reciclado de plásticos?

Los residuos plásticos representan el 7,36% del total y de este porcentaje el 5,67% son plásticos de residuos de envases que entrarían en el contenedor amarillo. Actualmente solo un 15-17 % del total de los residuos que se recogen en los contenedores municipales proviene de las fracciones de recogida selectiva. El contenedor amarillo en 2020 representó un 4,38% de este total.

¿Reciclamos lo suficiente o tendríamos que dar más pasos?

Aunque las tasas de recogida selectiva se van incrementando, mucha gente no separa los residuos y se desvía un alto porcentaje al contenedor gris. Las plantas de tratamiento de Ca na Putxa son capaces de recuperar parte de este material, pero no nos hemos de engañar, la eficiencia de recuperación de la maquinaria es limitada y lo deseable es que la selección se haga en casa. En los últimos años la cantidad de impropios en el contenedor amarillo ha alcanzado valores de casi el 50%. Esto significa que estamos separando peor.

Por lo que parece la sociedad no está lo suficientemente concienciada.

Conciencia no nos falta, lo que nos sobra son excusas. Me sorprende que todavía haya gente que diga que no recicla porque «luego lo juntan todo». Llevamos más de diez años realizando visitas a las instalaciones de gestión donde cualquiera puede ver qué se hace con los residuos, no hay gato encerrado. Reciclar no es un lujo ni un capricho, es una obligación que tenemos como individuos, es un acto de civismo y de responsabilidad individual y colectiva para contribuir a no dañar más nuestro entorno.

¿Qué deberíamos hacer para disminuir el uso de plásticos y evitar que lleguen al mar?

Tratar de no consumir productos envasados (hiperenvasados, a veces) con plásticos. Si no hay alternativa, deshacernos correctamente de ellos y evitar su abandono en la naturaleza. Se estima que alrededor del 80% de los residuos encontrados en el mar son de procedencia terrestre. No utilizar prendas de vestir de poliéster sería otro hábito sencillo puesto que pierden fibras que, con los lavados, acaban llegando al mar.

Materia orgánica para convertir en compost

La planta de triaje de residuos urbanos y de tratamiento de la materia orgánica de Ca na Putxa permitirá incorporar al servicio de recogida de basuras un contenedor destinado a separar la materia orgánica. ¿Qué va a suponer este hecho?

Alrededor del 40% de los residuos domiciliarios que generamos son materia orgánica, si conseguimos hacerlo bien podríamos pasar del 15,80% en recogida selectiva al doble. Lo ideal sería que toda la materia orgánica entrará en el canal de la recogida selectiva, ya que así se podría convertir en un compost de calidad para los campos de la isla.

¿Cómo va a incidir en la hostelería?

Ya se está recogiendo materia orgánica en unos 100 establecimientos y durante este año se irán incorporando hoteles y otros comercios. La hostelería está bastante concienciada. Para la puesta en marcha de la recogida de la orgánica, el Consell de Ibiza ha puesto a disposición de los ayuntamientos 935 contenedores para ofrecerlos gratuitamente.

Y los ciudadanos, ¿qué tendremos que hacer?

Este servicio lo pondrán en marcha algunos de los ayuntamientos a partir de abril, de manera que veremos cómo se incorpora al paisaje un nuevo contenedor de color marrón. El Consell de Ibiza, en este caso, también colabora con los ayuntamientos facilitando 68.235 packs de bienvenida que se distribuirán en las viviendas y que contienen un cubo marrón para las cocinas, bolsas compostables, un imán y un tríptico informativo.

