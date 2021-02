El festival Ibicine ha dado a conocer los nombres de los nominados a las 19 categorías de sus Premios Astarté de la mano de la actriz Ana Vide, embajadora este año, y del actor Harlys Becerra, invitado para la ocasión. Si en la tercera edición el escenario para esta presentación fue la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid, en esta ocasión, debido al nivel 4 reforzado en el que se encuentra Ibiza por el covid, la directora del certamen, Helher Escribano, ha apostado por rodar un vídeo en el que, además de anunciar los títulos seleccionados, muestra los encantos de la isla y acerca al espectador las infinitas posibilidades que ofrece la pitiusa mayor.

Vide y Becerra han desvelado los nominados en diferentes enclaves emblemáticos como el paseo de Vara de Rey, faro de es Botafoc, Santa Agnès, Santa Eulària, ses Salines, Sant Francesc, es Vedrà o el Mirador de Sant Miquel.

"Cada año se me ponen los pelos de punta cuando alguno de los miembros del jurado me dice: '¡Qué nivelazo de cortos en este festival!', y os aseguro que todos los años me lo dicen", afirma orgullosa Escribano. También valoran la iniciativa el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell, que se han involucrado en la celebración del festival, que el año pasado se tuvo que posponer a 2021 debido a la pandemia.

"Desde el Ayuntamiento de Ibiza queremos dar la bienvenida a nuestro municipio a Ibicine, una iniciativa que muestra su amor por el cine a la vez que se convierte en una magnífica plataforma para dar a conocer las inquietudes culturales de nuestra ciudad y de nuestra isla. Ibicine ha mostrado en sus primeras ediciones un compromiso insobornable con la calidad y el entretenimiento, siempre manteniendo el foco en la promoción del cortometraje, una industria que ha ha permitido dar los primeros pasos a muchos de los más grandes cineastas de nuestro país. Solo podemos mostrar nuestra satisfacción por formar parte de esta familia", ha declarado el alcalde, Rafa Ruiz.

Por su parte, el concejal de Cultura de Vila, Pep Tur, ha destacado que "Ibicine ofrece la posibilidad de conocer la mejor producción de cortometrajes de nuestro país" y a la vez es uno de los eventos que hacen de Vila "un foco cultural de primer orden, un foco que debe continuar ampliándose con el esfuerzo y la colaboración de las instituciones, los creadores, promotores y la iniciativa privada".

"Es el momento de estar al lado de la cultura y de apostar por iniciativas como ésta" Sara Ramón - Consellera de Cultura de Ibiza

La consellera de Cultura, Sara Ramón, ha señalado por su parte que "es el momento para estar al lado de la cultura y tenemos el compromiso firme de dar soporte a la economía cultural apostando por iniciativas como esta; iniciativa que busca impulsar el cine internacional en Ibiza. Ibicine tiene una gran repercusión a nivel nacional y estamos orgullosos de formar parte de este gran proyecto".

El jurado, profesional y paritario, este año está compuesto por cinco miembros, que se han encargado de valorar un total de 750 trabajos presentados, de los cuales 53 han sido preseleccionados (46 cortometrajes y siete largometrajes).

Integran este jurado Marian Matachana (productora de cine en Kaboga Art & Films), David Rodríguez (director de Pecera Estudio, sonidista y miembro de la directiva de la Academia del Cine), Fernando Mirones (director y guionista de cine documental y de ficción), Victoria Morell (delegada de CIMA Baleares, la asociación de mujeres cineastas y profesionales del sector audiovisual) y Amado Cruz (director de casting y actor).

La novedad de este año es que, a diferencia de las ediciones anteriores, el sistema de votaciones no se realizará con recuento de votos, sino que el jurado se reunirá para deliberar cuáles serán los trabajos ganadores. Otra de las novedades de esta edición es que por primera vez participan en el certamen largometrajes. El premio a Mejor Largometraje del Jurado se ha bautizado como Premio Isasi-Isasmendi, un nombre que se mantendrá para las siguientes ediciones. Además, será entregado por su hijo, Antonio Isasi Jr., durante la gala de inauguración de la cuarta edición edición y de entrega de los Premios Astarté, que tiene previsto celebrarse el 24 de abril.

Nominados

Lista de cortometrajes y largometrajes nominados a las 19 categorías del Festival Ibicine 2021.

1. MEJORES EFECTOS ESPECIALES:

Elena F. Moreno y Jaime de los Santos por ’Eco’

Oriol Tarrida y Marcos Díaz por ’Flotando’

Xavi G. Pereiro por ’Polter’

Víctor Duque por ’A Little taste'

2. MEJOR DISEÑO SONORO:

Edgar Vidal por ’Nunca te deje ́sola’

Fede Pájaro por ’Blue & Malone’

Fernando Pocostales por ’Polter’

3. MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL:

Carlos M. Jara por ’Eco’

Miquel Coll i Trulls por ’Nunca te deje ́sola’

Miquel Tejada por ’Flotando’

4. MEJOR VESTUARIO:

Atena Pou i Clavell por ’Nunca te deje ́sola’

Bel Cirerol por ’Dona’

Fernanda Versolatto por ’Eco

5. MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

Berta Sallent por ’A Little taste’

Lidya Uceda por ’Julieteta’

María Gordillo por ’El Cuento’

6. MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE:

Marc Anglés por ’Flotando’

Mariola Viejo Martí por ’Eco

’Olga Casas por ’Nunca te deje ́ sola’

7. MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

Gina Ferrer por ’Nunca te deje ́sola’

Jorge Roig por ’Polter’

Miguel Ángel García por ’El sentido del cacao

’Rita Noriega por ’La octava dimensión’

8. MEJOR MONTAJE:

José Joaquin García por ’Eco’

Mireia Noguera por ’Nunca te deje ́sola’

Ramón Morejón por ’La octava dimensión’

9. MEJOR ACTOR:

Fernando Cayo por ’Paralelos’

Manolo Solo por ’A la cara’

Roberto Cabrera por ’Gastos incluídos’

10. MEJOR ACTRIZ:

Alicia Sánchez por ’Eco’

Claudia Pons por ’Nunca te deje ́sola’

Nora Navas por ’Nunca te deje ́sola’

11. MEJOR GUION:

Mireia Noguera por ’Nunca te deje ́sola’

Javier Trigales por ’Eco’

David Manjón y Javier Macipe por ’Gastos incluídos’

Helena Lanza y Álvaro Moriano por ’Julieteta’

12. MEJOR DIRECCIÓN:

Aitor de Miguel por ’Eco’

Javier Macipe por ’Gastos incluídos’

Mireia Noguera por ’Nunca te deje ́sola’

13. MEJOR PRODUCCIÓN:

Ana Fogueira y Pilar Medrano por ’El sentido del cacao’

Itziar Castro y Frankie de Leonardis por ’Flotando’

Jana Llopart por ’Nunca te deje ́sola’

Tito Coca y Aitana Coca por ’La octava dimensión’

14. MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:

’Beef’, de Ingride Santos

’Gastos incluídos’, de Javier Macipe

’La octava dimensión’, de Kike Maíllo

’Nunca te deje ́ sola’, de Mireia Noguera

15. MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

’Bubota’, de Carlota Bujosa

’El Sentido del cacao’, de Alberto Utrera

16. MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:

’Blue & Malone’, de Abraham López

’Colrun’, de Jorge Sarria de Vicente

’Deux Oiseaux’, de Antoine Robert (Francia)

17. MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL:

’Bubota’, de Carlota Bujosa

’Eco’, de Aitor de Miguel

’El Sentido del cacao’, de Alberto Utrera

’Gastos incluídos’, de Javier Macipe

’Nunca te deje ́ sola’, de Mireia Noguera

18. MEJOR CORTOMETRAJE EXTRANJERO:

’Follow’, de Felix Charin (Alemania)

’La Veuve Saverini’, de Loïc Gallard (Francia)

19. MEJOR PELÍCULA:

’Ara Malikian: una vida entre las cuerdas’, de Natalia Moreno

’Cholitas’, de Jaime Murciego Tabarro y Pablo Iraburu Allegue

’Los que buscamos’, de Óscar Bernàcer

Proyectos en fase de desarrollo

Más de 300 proyectos en fase de desarrollo se han presentado a esta IV Edición del Festival Ibicine, cuyo objetivo es promocionar y visibilizar el talento emergente, tanto de Baleares como a nivel nacional.

Los cinco seleccionados podrán participar en el mercado de cine de Ibiza, en unas jornadas profesionales que se desarrollarán en el municipio de Santa Eulària. Los títulos son los siguientes:

’A nadie le interesa el otoño’, proyecto de largometraje de Antonio Ledesma Vila (Valencia)

’3000 millas náuticas’, proyecto de largometraje de Ramón Sánchez Orense (Burgos)

’Platino’, proyecto de serie de televisión de Nuria Cabello Rivera (Málaga)

’11’, proyecto de serie de televisión de Mario Hernández López (Madrid)

’Instituto Franco’, proyecto de serie de televisión de Juan José Durán Campillejo (Mallorca)