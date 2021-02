Bomberos del Parque Insular de Ibiza han rescatado esta mañana en es Cap Nunó de Sant Antoni, entre ses Fontanelles y es Corrals d'en Guillem, a un senderistas que según han informado ha sufrido un desmayo por causas que se desconocen. La llamada de emergencias se ha realizado pasadas las 11.30 horas y el servicio ha finalizado hace escasos minutos, cuando la víctima ha sido evacuada a un centro sanitario por una ambulancia.

El senderista, que ha estado inconsciente unos minutos, se encontraba con al menos otras dos personas en la zona más elevada de es Cap Nunó, donde hay ubicado uno de los vértices geodésicos de la isla. Los seis bomberos que han acudido al rescate se han visto reforzados además por otros cuatro del Grupo de Rescate Vertida. "Ha sido un rescate sin complicaciones", en el que han porteado a la víctima durante alrededor de 400 metros hasta donde se encontraba la ambulancia, apuntan

El estado de alarma y las restricciones han elevado considerablemente el número de personas que hacen senderismo en Ibiza, detallan desde el Parque Insular de bomberos, desde donde hacen varias recomendaciones a quienes se aventuren por el interior y la costa de la islas: que no vayan solos, que lleven ropa e indumentaria adecuada, que se hidraten y porten líquido suficiente para la excursión y que controlen los tiempos; esto es, que calculen que podrán volver antes del ocaso. De hecho, los bomberos detallan que muchos rescates se producen no porque se haya producido un accidente, sino porque la noche sorprende a los excursionistas, que se pierden al no tener referencias.

También recomiendan que se informe a familiares y amigos de la zona elegida para la excursión y que reúnan antes información de sus característica orográficas. "A veces suben por zonas complicadas y el problema llega cuando se paran y no pueden ni bajar, ni seguir subiendo", advierten.