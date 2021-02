Los hoteleros quieren que el plan piloto del pasaporte sanitario empiece en Ibiza

Gordillo recuerda que destinos competidores, como Grecia, «están trabajando ya mucho en ese sentido y van a ser los primeros en implementar el pasaporte de vacunación. Ante eso, el Gobierno español tiene que hacer hincapié en salvar al sector turístico, porque los griegos se nos han adelantado».

La presidenta de la patronal indica, asimismo, la necesidad de que ese pasaporte incluya al Reino Unido: «Veremos cómo se materializa, pues hay que tener en cuenta que los británicos ya no están en la Unión Europea, por lo que incluirlos en él supondrá otro trabajo. No obstante, tenemos conocimiento de que están trabajando en eso. Mallorca, con los alemanes, se salva, pero nosotros dependemos de los británicos. Deben llegar en las mismas condiciones que un europeo. Si no, estamos apañados».

"Es vital que se acabe instaurando entre los países europeos y que además se cuente con el Reino Unido" Juan Miguel Costa - Director insular de Turismo

«Ya era hora de que la Unión Europea diera nombre al pasaporte europeo de vacunación», exclama Juan Miguel Costa, director insular de Turismo tras conocer la noticia: «Necesitábamos un poquito de unión en ese sentido. Es vital que se acabe instaurando entre los países europeos y que además se cuente con el Reino Unido», advierte.

Costa considera que es «un paso importante que, al llegar los turistas, se pueda controlar con un QR o una app en el móvil que desembarquen vacunados, inmunizados o con una PCR, de manera que se eviten colas y aglomeraciones en el aeropuerto. Será vital, pues además dará mucha seguridad».

Se trata, confirma, de una de las medidas previstas en el Foro Eivissa Segura, «junto a un formulario, que funciona muy bien para quien esté en tránsito, pues así se detecta si alguien que procede desde una zona insegura, pongamos como ejemplo Valladolid, viaja en avión desde una zona segura, Madrid (otro ejemplo). El pasaporte facilitará también conocer todo el trayecto que haga cada pasajero».

José Antonio Roselló, vicepresidente de la CAEB, se muestra por su parte cauto tras el anuncio efectuado el jueves por la canciller alemana Angela Merkel de que la Unión Europea tendrá listo un pasaporte digital de vacunación para poder viajar en verano y que incluiría tanto a los que han recibido las dosis como a los que presenten una PCR y a los que ya hayan pasado la enfermedad: «Pinta bien, pero hay que modular la euforia. Todavía queda camino por recorrer, no será un tema fácil», sobre todo por cuestiones como la protección de datos. Aun así, lo considera «una idea muy interesante» porque «aligeraría» toda la burocracia y la logística si se usara para ello la tecnología QR, como se planteó en el Foro Eivissa Segura. El vicepresidente de la CAEB recalca que «ya la ministra de Turismo, Reyes Maroto, dijo que esa es una buena medida, junto a los test de antígenos».

"Tenemos que trabajar en esas dos dimensiones: vacunas y corredores seguros" José Antonio Roselló - Vicepresidente ibicenco de la CAEB

Pero Roselló insiste en tener un plan B: si países como Alemania, Francia u Holanda no llegasen a vacunar a tiempo a su población y no se concretarán los pasaportes de vacunación, «habrá que abrir corredores seguros» y, como se acordó en el Foro Eivissa Segura, «establecer controles serios en puerto y aeropuerto». «Ahora -indica- se hace algo, se pide la PCR, pero cuando venga la avalancha eso tiene que mejorar mucho. Tenemos que trabajar en esas dos dimensiones: vacunas y corredores seguros. Si no hay suficiente vacunación no podemos hacer que la economía espere más. Esto se tiene que poner en marcha».

Costa coincide con Roselló en que «serán necesarios controles en el aeropuerto, que haya más gente, sanitarios o del orden público». Su cantidad «se debe adaptar a la de los viajeros que vendrán en temporada». Ana Gordillo también aboga por eso: «Supongo que tanto el Govern como el Consell están trabajando en un plan de actuación sobre cómo se debe actuar en cada territorio y en el aeropuerto. En verano vendrán muchos pasajeros y tiene que haber un sistema más ágil para controlar los test o el pasaporte de vacunación, si este se desarrolla».