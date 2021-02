El Tribunal Superior de Justicia de Balears, mediante una resolución dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha rechazado la propuesta planteada por un grupo de empresarios del negocio de la restauración de Mallorca, que pedía que se anulara la orden del Govern, que acordó el cierre de bares y restaurantes. Esta orden de la administración se aprobó el pasado día 11 de enero y se justificó ante el gran aumento del número de contagiados.

Los restauradores solicitaban al tribunal que acordara esta medida cautelar y suspendiera esta orden, lo que les hubiera permitido reanudar de nuevo su actividad empresarial, que estaba paralizada. El tribunal, sin embargo, no considera que exista una especial urgencia para suspender la orden del Govern. El tribunal explica que esta demanda de los restauradores se presentó el pasado día 28 de enero y no se solicitaba ninguna medida cautelar. Esta petición se hizo el pasado miércoles, por lo que el tribunal interpreta que no existía tal urgencia. La Sala abre una pieza separada para determinar si en un futuro debe aplicar la suspensión cautelar.